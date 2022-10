Paris Hilton und Pamela Anderson haben einen Horror-Erotikfilm gedreht – und Alone at Night ist schon jetzt das Trash-Fest des Jahres

Pamela Anderson und Paris Hilton stoßen auf Reizwäsche-Erotik und Killer mit Brecheisen. Alone at Night klingt nach feinstem Horror-Trash.

Paris Hilton, Pamela Anderson und ein Plot aus Sex und blutrünstigen Morden. Allein dieser Mix dürfte die Fan-Scharen der beiden Prominenten bereits ins Kino treiben. Ihr gemeinsamer Erotik-Horror Alone at Night klingt außerdem nach einem klassischen Slasher für alle Trash-Liebhaber.



Brecheisen-Killer jagt Pamela Anderson und Paris Hilton durch Erotik-Horror

Der Film beginnt aber mit Blick auf eine ganz andere Figur. Alone at Night dreht sich um Vicky (Ashley Benson), die sich nach einer hässlichen Trennung auf eine einsame Waldhütte zurückzieht, um ein wenig zu entspannen. Dort geht sie vor der Webcam ihrem Beruf nach. Sie modelt in Reizwäsche für zahlungswillige Kunden.

Das Geschäft läuft gut, bis der Strom ausfällt und die junge Frau plötzlich in Lebensgefahr schwebt. Ein Killer mit Brecheisen will ihr nämlich ans Leder. Und auf ihrer wilden Flucht trifft sie ganz offenbar auch auf Sheriff Rogers (Anderson) und Paris Hilton, die auf der IMDb -Seite des Films nur als "Trap Stars Host" gelistet wird. Ein erstes Bild gibt es schon, laut Deadline hat der Film nun einen US-Verleih gefunden.

© Vertical Entertainment Erstes Bild zu Alone at Night

Wann kommt Alone at Night nach Deutschland?

Die knallige Verbindung aus Promis, Sex und Horror-Killern klingt nach jeder Menge B-Movie-Reizen. Wann genau und in welcher Form Alone at Night zu uns kommt, ist noch nicht bekannt. Falls sich auch hierzulande schnell ein Verleih findet, könnte Alone at Night noch Endes des Jahres in Deutschland erscheinen. Wahrscheinlicher ist aber ein Start 2023.

