Heute im TV: Einer der besten Filme aller Zeiten mit Schauspiellegende, die wir nie wieder im Kino sehen werden

Heute läuft eines der größten Meisterwerke der jüngeren Kinogeschichte im TV. Insbesondere die Leistung des Hauptdarstellers ist absolut einzigartig.

Im Reigen absoluter Kino-Meisterwerke sind viele Beispiele bereits steinalt. Citizen Kane oder Lawrence von Arabien haben etliche Jahrzehnte auf dem Buckel. Für die große Mehrheit der Zuschauer spielt There Will Be Blood dennoch in derselben Liga. Das einzigartige Drama um einen Öl-Baron ist erst 15 Jahre alt und zeigt Daniel Day-Lewis in einer seiner besten Rollen. Heute ist es im TV zu sehen.

Im TV: There Will Be Blood ist auf mehrere Arten ein einzigartiges Meisterwerk

Der Film des Ausnahme-Regisseurs Paul Thomas Anderson (Magnolia) dreht sich um das Leben des umtriebigen Daniel Plainview (Day-Lewis), der mit der Ölförderung zu Reichtum gelangen will. Das Geschäft boomt im Kalifornien des frühen 20. Jahrhunderts.

© Disney Daniel Day-Lewis in There Will Be Blood

There Will Be Blood kommt nach Meinung vieler Kritiker (via Metacritic ) einem perfekten Meisterwerk so nahe wie kaum ein anderer Film. Day-Lewis verschwindet auf eine erschreckend makellose Art hinter seiner Figur und treibt die tiefe Schwärze ihrer Seele aus allen Poren auf die Leinwand.

Anderson bereitet dem Zweikampf zwischen Plainview und dem heuchlerischen Prediger Eli (Paul Dano) die perfekte Bühne. Keine Szene ist zu lang, kein Schnitt zu wenig, jede Figur hat selbst auf ihren tief unter der Oberfläche liegenden Ebenen noch Relevanz für die Handlung. Das Ergebnis ist so dicht und fesselnd, dass der Film den Zuschauer mit sich in den Schlund reißt. Von dem Einschlag von There Will Be Blood muss man sich erst einmal erholen.

Darüber hinaus werden sich Day-Lewis-Fans an seiner Performance satt sehen wollen. Und müssen. Nach Der seidene Faden kündigte das Ausnahme-Talent nämlich an, nie wieder schauspielern zu wollen (via BBC ).

Wann kommt There Will Be Blood im TV?

There Will Be Blood kommt am heutigen Dienstag, den 1.November 2022, um 20.15 Uhr auf Servus TV. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 0.55 Uhr nachholen. Ohne Werbung hat der Filme eine Länge von 158 Minuten.

