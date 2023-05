Paul Walker in Fast & Furious 10: Mit diesen 3 Szenen ehrt die Action-Fortsetzung den verstorbenen Star

Die Fast & Furious-Reihe hat Paul Walker nicht vergessen. In drei Momenten gedenkt Teil 10 dem 2013 verstorbenen Schauspieler. Hier findet ihr eine Übersicht über die Szenen.

Schon viele Monate vor dem Kinostart von Fast & Furious 10 gab es Gerüchte, dass eine Version von Paul Walkers Brian O'Conner in der Action-Fortsetzung auftauchen könnte. Jetzt läuft der Film in den Kinos und wir können euch verraten, ob und wie der verstorbene Schauspieler seinen Weg in den Film gefunden hat.

Achtung, es folgen Spoiler!

Schnelle Autos und massig Action: Das Wichtigste in der Fast & Furious-Reihe ist nach wie vor die Familie. Vin Diesel lebt dieses Credo nicht nur als Dom Toretto im Film. Insofern war es absehbar, dass auch Paul Walker ein Teil der Geschichte ist, wenn sich Fast & Furious langsam, aber sicher auf sein großes Finale zubewegt.

Paul Walker in Fast & Furious 10: Brian O'Conner taucht in einem Flashback zu Teil 5 auf

Ja, Brian O'Conner taucht in Fast & Furious 10 auf, allerdings nicht in Form eines digital wiederbelebten Paul Walkers. Stattdessen bekommen wir Walkers Gesicht im Rahmen eines Flashbacks zu sehen, der eine zentrale Szene aus Fast & Furious 5 aufgreift: der spektakuläre Diebstahl des Tresors in Rio de Janeiro.

Universal Paul Walker und Vin Diesel in Fast & Furious 5

Gleich in seiner Eröffnungssequenz kombiniert Fast & Furious 10 alte Aufnahmen mit neu gedrehten Elementen, die Jason Momoas Bösewicht, Dante Reyes, in die vertraute Action-Sequenz integrieren. Dank einer klugen Auswahl und geschickten Schnitten ist der Übergang nahtlos. Es wirkt, als wäre die Story von Anfang an geplant gewesen.

See You Again erinnert an den emotionalen Paul Walker-Abschied in Fast & Furious 7

Paul Walkers Vermächtnis in Fast & Furious 10 reicht noch weiter. In einer Schlüsselszene zu Beginn des Films, in der sich Dom seiner Mutter offenbart, setzt im Hintergrund eine Melodie ein, die jeder Fans der Reihe sofort erkennen dürfte: See You Again von Wiz Khalifa. Der Song stammt aus der emotionalsten Fast & Furious-Szene überhaupt.

Wenn sich am Ende von Fast & Furious 7 die Wege der Figuren trennen, verabschiedet sich Brian zu See You Again in den Sonnenuntergang. Der Song ist so symbolisch aufgeladen wie kein zweiter in der Reihe. Nun wird er als musikalisches Leitmotiv in weitere Abenteuer integriert und trägt damit die Erinnerung als Walker weiter.

Meadow Walker trägt das Vermächtnis von Paul Walker in Fast & Furious 10 weiter

Die größte Erinnerung an Paul Walker in Fast & Furious 10 ist der Auftritt seiner Tochter, Meadow Walker. In der Mitte des Films erscheint sie als Stewardess. Wenn man nicht weiß, um wen es sich handelt, zieht die Szenen vermutlich ohne größere Gedanken vorbei. Tatsächlich aber ist der Cameo eine sehr schöne Geste.

Meadow Walkers Stewardess erscheint, um einen Teil von Doms Familie (seinen Bruder Jakob und seinen Sohn Brian) vor einer Gruppe Widersacher zu warnen. Gewissermaßen weist sie den beiden den Weg. Auf einer sinnbildlichen Ebene erweckt die Szenen den Eindruck, als würde Brian O'Connor immer noch über Doms Familie wachen.

Fast & Furious 10 läuft seit dem 17. Mai 2023 in den deutschen Kinos.

