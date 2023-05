Der berührendste Gastauftritt in Fast & Furious 10 ist Paul Walkers Tochter – doch dafür müsst ihr ganz genau hinschauen

Fast & Furious 10 wartet mit einigen Überraschungsauftritten auf. Besonders berührend ist der Cameo von Paul Walkers Tochter, Meadow Walker, die in einer Szene zu sehen ist.

Seit Donnerstag läuft Fast & Furious 10 im Kino und bricht die Gesetze der Schwerkraft. Einmal mehr rasen Dom Toretto und seine Crew rund um den Globus, um die Familie zu beschützen. Dabei gedenkt die Fortsetzung auch dem verstorbenen Paul Walker, der lange Zeit neben Vin Diesel die Fast & Furious-Reihe angeführt hat.

Achtung, es folgen Spoiler!

Paul Walkers Tochter, Meadow Walker, hat einen Cameo in Fast & Furious 10. Letzte Woche deutete sie ihren Auftritt bereits im Zuge eines Instagram-Posts an. Jetzt wissen wir, um welche Szene es sich handelt. Meadow Walker taucht als Stewardess in Fast & Furious 10 auf und hilft zwei wichtigen Figuren aus der Patsche.

Paul Walkers Tochter in Fast & Furious 10: In dieser Szene versteckt sich der Cameo von Meadow Walker

Meadow Walkers Cameo ereignet sich im zweiten Akt des Films. Jakob Toretto befindet sich zusammen mit dem jungen Brian Marcos, Doms Sohn, auf der Flucht. Mit gefälschten Pässen haben sich die beiden in ein Flugzeug geschlichen, doch ihre Verfolger sind ihnen dicht auf den Fersen. Sie sitzen sogar im gleichen Flieger.

Genau in diesem Moment tritt Meadow Walkers Stewardess in Erscheinung und gibt Jakob einen Schlüssel zum Frachtraum des Flugzeugs. Auch wenn der Cameo nicht länger als ein paar Sekunden dauert, ist es eine schöne Geste: Paul Walkers Tochter schaut in Fast & Furious 10 vorbei, um zwei unserer Helden den Weg zu weisen.

Es fühlt sich ein bisschen so an, als wacht Brian O'Conner (Paul Walkers Fast & Furious-Figur) immer noch Doms Familie, obwohl er sich eigentlich er sich am Ende von Fast & Furious 7 verabschiedet hat. Darüber hinaus bekommen wir dank kurzer Rückblenden zum fünften Teil der Reihe Brian O'Conner sogar ganz kurz zu Gesicht.

