Peaky Blinders: Dieser Action-Megastar hätte fast die Rolle von Cillian Murphy gespielt

Cillian Murphy hat die Hauptfigur Tommy Shelby in Peaky Blinders 6 Staffeln lang gespielt. Ganz am Anfang wollte der Showrunner aber lieber Jason Statham besetzen.

Fans von Peaky Blinders - Gangs of Birmingham können sich die Serie heutzutage sicher nicht mehr ohne Cillian Murphy vorstellen. Von Anfang bis Ende der BBC-Produktion war der irische Schauspieler in der Hauptrolle als Kriegsveteran und späterer Gangsterboss Tommy Shelby zu sehen.

Das war aber nicht von Anfang an geplant, denn Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight wollte eigentlich einen anderen großen Actionstar statt Murphy besetzen.

Jason Statham sollte zuerst der Star von Peaky Blinders werden

Gegenüber Esquire erzählte der Showrunner 2020, dass er sich vor der Peaky Blinders-Produktion mit Cillian Murphy und Jason Statham in Los Angeles für ein Gespräch über die Rolle von Tommy Shelby getroffen hat. Hier wollte er sich sofort für den Actionstar entscheiden:

Einer der Gründe war, dass Jason physisch im Raum Jason ist. Cillian, wenn du ihn triffst, ist natürlich nicht Tommy, aber ich war dumm genug, das nicht zu verstehen.

Murphy selbst kontaktierte Steven Knight danach sicherheitshalber nochmal:

Er schickte mir [später] eine SMS mit der Nachricht: 'Denk daran, ich bin ein Schauspieler', was absolut korrekt ist, weil er sich verwandeln kann.

Gerade die schauspielerische Qualität von Murphy hat letztendlich dafür gesorgt, dass Tommy im Verlauf der Serie eine so vielschichtige Figur geworden ist. Knight war nach der SMS des Schauspielers jedenfalls so überzeugt, dass er Jason Statham dann doch eine Absage erteilte.

Bei Netflix könnt ihr seit kurzem die finale 6. Staffel Peaky Blinders streamen. Nach dem Serienende dreht Steven Knight noch einen Film, der die Geschichte rund um Tommy Shelby endgültig abschließt.



