Pedro Pascal ist mit dem Baby Yoda-Fehler nicht allein, wie Co-Star verrät: "Manche Leute nennen ihn sogar Baby G"

Baby Yoda ist der Star von The Mandalorian und entzückt das Internet mit jeder neuen Szene. Dennoch sorgt eine Sache für Diskussionen unter Star Wars-Fans: der richtige Name der putzigen Figur.

Mit der Rückkehr von The Mandalorian taucht wieder eine große Star Wars-Frage im Fan-Diskurs auf: Ist es okay, den kleinen Grogu als Baby Yoda zu bezeichnen? Nicht zuletzt erschrak kürzlich sogar Hauptdarsteller Pedro Pascal, als ihm bei einem Auftritt in der Graham Norton Show aus Versehen ein Baby Yoda über die Lippen kam.

Das Problem hat sich die Serie mehr oder weniger selbst verschuldet: Als Grogu das erste Mal in The Mandalorian auftauchte, wurde er einfach nur das Kind genannt. Für die Fans war das zu wenig. Um das putzige Geschöpf genau zu identifizieren, kristallisierte sich schnell Baby Yoda als praktische Umschreibung heraus.

Trotz der Grogu-Enthüllung: Der Name Baby Yoda wird nie wieder verschwinden

Ein direktes Verwandtschaftsverhältnis zu Jedi-Meister Yoda, den wir aus der Prequel- und Originaltrilogie kennen, besteht allerdings nicht. Grogu ist nicht Yodas Baby, sondern gehört lediglich Yodas Spezies an, die – und das macht die Sache noch komplizierter – bis heute keinen offiziellen Namen im Star Wars-Kanon erhalten hat.

Die Umschreibung Baby Yoda ist griffig und konnte sich ein Jahr lang etablieren, ehe die 5. Folge der 2. Staffel dem kleinen Racker seinen richtigen Namen gab. An diesem Punkt war es allerdings schon zu spät, um Baby Yoda aus dem popkulturellen Gedächtnis zu löschen. Daher existieren beide Namen inzwischen synonym.

Baby Yoda vs. Grogu: Gibt es eine offizielle Regelung von Disney und Lucasfilm?

Wenn Pascal in einer Talkshow dermaßen erschrickt, weil er den falschen Namen gesagt hat, gibt es bestimmt klare Richtlinien von Disney und Lucasfilm. Genau das haben wir Bo-Katan Kryze-Darstellerin Katee Sackhoff gefragt, als wir sie zum Start der 3. Staffel von The Mandalorian interviewt haben. Ihre Antwort offenbart großen Spielraum:

Wenn ich zu Hause bin, dann nenne ich ihn Baby Yoda. Das ist da völlig in Ordnung. Sobald ich auf der Arbeit bin, nenne ich ihn Grogu. Eine offizielle Richtlinie gibt es allerdings nicht. Ich glaube, manche Leute nennen ihn sogar Baby G. Im Grunde hat jeder einen anderen Spitznamen für ihn. Aber zu Hause ist er für mich definitiv Baby Yoda. So habe ich ihn immer schon genannt.

Verboten ist der Name Baby Yoda also keineswegs. Selbst die neueste Folge der Serie adressiert die Sache mit einem Augenzwinkern. Als Din Djarin gegenüber Greef Karga darauf besteht, dass sein Schützling Grogu heißt, entgegnet ihm Karga recht gleichgültig: "Wenn du das sagst." Ein verärgerter Anzellaner gibt uns in einem witzigen Moment der neuen Folge außerdem einen weiteren Spitznamen für Grogu mit: Bad Baby.

Die 3. Staffel von The Mandalorian läuft seit dem 1. März 2023 bei Disney+.

