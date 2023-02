Pedro Pascal schämt sich für seinen großen Baby Yoda-Fehler und beweist endgültig, dass er einer von uns ist

Viele Star Wars-Fans nennen den grünen The Mandalorian-Racker Grogu schlicht Baby Yoda. Pedro Pascal macht den Fehler zum ersten Mal vor der Kamera und seine Reaktion ist extrem rührend.

Baby Yoda heißt Grogu, aber alle nennen ihn Baby Yoda. Das ist nicht fair, aber eine Tatsache. Und selbst The Mandalorian-Hauptdarsteller Pedro Pascal gehört jetzt dazu. Er betitelte den kleinen Star Wars-Racker zum ersten Mal vor laufender Kamera mit seinem Spitznamen. Und es ist ihm richtig peinlich.

The Mandalorian-Star Pedro Pascal macht Baby Yoda-Fehler: "Ich kann es nicht glauben"

Der Fauxpas unterlief dem Schauspieler kürzlich in der Graham Norton Show. Auf die Frage, ob Baby Yoda per CGI in die Serie eingefügt werde, antwortete Pascal:

Baby Yoda ist [als Puppe im Bild]. Es gibt zwei verschiedene Versionen von...ich kann es nicht glauben, dass ich gerade Baby Yoda gesagt habe. Es ist das erste Mal! [...] Er heißt Grogu.

Vanity Fair -Interview zu, seinen kleinen Mandalorian-Schützling gelegentlich Baby Yoda zu nennen, aber glücklicherweise nie vor laufender Kamera. Diese Errungenschaft hat er

Die meisten Star Wars-Fans werden es ihm nachsehen. Immerhin bedienen sich selbst die größten Puristen des Spitznamens, weil er einfach griffig und passend ist. Pascal zeigt damit höchstens, dass er mitten unter die Fanscharen gehört. Und die halten sich in The Mandalorian oft weniger mit den Namen auf, sondern genießen einfach die rührende Vater-Sohn-Geschichte.

Wann kommt Staffel 3 der Star Wars-Serie The Mandalorian zu Disney+?

Bis es Neuigkeiten von Grogu und Pascals Elitekämpfer Din Djarin gibt, wird es nicht mehr lange dauern. Die dritte Staffel der Star Wars-Serie The Mandalorian erscheint am 1. März 2023 bei Disney+.

