Penny schlägt Sheldon mit eigenen Waffen: Big Bang Theory-Star spielt beliebten Gag nach

Nach dem Ende von The Big Bang Theory bringt Kaley Cuoco nochmal Nostalgie in die Herzen der Fans. Auf TikTok stellt sie mit dem Co-Star ihres neuen Films einen legendären Sheldon-Gag nach.

Über die vielen Jahre, in denen The Big Bang Theory von 2007 bis 2019 gelaufen ist, hat die Sitcom unzählige ikonische Gags hervorgebracht. Letztes Jahr wurde in den USA dann die letzte Folge der Serie ausgestrahlt, was bei zahlreichen Fans eine Lücke hinterlassen hat.

Penny-Darstellerin Kaley Cuoco hat jetzt aber dafür gesorgt, dass nochmal ein schöner Schub Nostalgie in die Herzen von The Big Bang Theory-Zuschauer/innen kommt. Am Set ihres aktuellen Films Man From Toronto stellte die Schauspielerin mit einem Co-Star laut Screen Rant jetzt einen der legendärsten Gags zwischen Penny und Sheldon nach.

Für TikTok spielt Kaley Cuoco eine beliebte The Big Bang Theory-Szene nach

Zusammen mit dem Schauspieler Pierson Fodé hat die Schauspielerin einen Gag aus Folge 23 der 2. Staffel The Big Bang Theory nachgestellt. In der Szene der Folge Drei Monate im Eis klopft Sheldon in seiner typischen Manier an Pennys Tür. Diesmal wird er aber überrascht, denn seine Nachbarin antwortet mit dem gleichen Verhalten und es entsteht kurz ein wahnwitziges Klopfduell.



Wie Fodé und Cuoco den Gag nachspielen, bei dem Penny Sheldon zur Weißglut bringt, ist als Video bei TikTok zu sehen. Um die charmante Illusion noch zu verstärken, sind die englischen Originalstimmen aus der The Big Bang Theory-Folge über den Clip gelegt worden:

Die etwas längere Originalversion dieser witzigen Szene könnt ihr euch zum Vergleich auch nochmal in diesem Video anschauen:

Nach The Big Bang Theory bleibt Kaley Cuoco als Schauspielerin erstmal beschäftigt. Gerade ist sie beim Dreh der Actionkomödie Man from Toronto dabei, wo sie an der Seite von Kevin Hart und Woody Harrelson zu sehen sein wird. Im November startet in den USA außerdem ihre neue Serie The Flight Attendant bei HBO Max. Darin spielt Cuoco die Hauptrolle einer Flugbegleiterin, die in einen Mord verwickelt wird.

Hat das TikTok-Video mit Kaley Cuoco bei euch The Big Bang Theory-Nostalgie ausgelöst?