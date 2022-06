Perfekter Ersatz für Stranger-Things-Pause: Bei Amazon startet bald ein aufregendes Zeitreise-Abenteuer mit jeder Menge 80er-Nostalgie

Stranger Things ist auch in Staffel 4 ein voller Erfolg für Netflix. Aber Amazon Prime Video bringt schon bald eine Konkurrenz-Serie für alle Fans von 80er-Mystery mit Sci-Fi-Einschlag an den Start.

Fans von Stranger Things bekommen von Netflix in drei Wochen das große Finale von Staffel 4 serviert. Danach beginnt das Lange Warten auf Staffel 5. Amazon Prime Video hat aber schon einen passenden Ersatz in den Startlöchern. Bereits am 29. Juli 2022 startet die heißerwartete Sci-Fi-Mystery-Serie Paper Girls.

Paper Girls adaptiert die beliebte Graphic Novel-Reihe von Brian K. Vaughan und Cliff Chiang und bringt alle Zutaten mit, um an den Erfolg von Stranger Things anknüpfen zu können: Kleinstadt-Jugendliche, die mit ihren Bikes durch eine die 80er Jahre düsen, jede Menge Teenage-Angst und ein aufregendes Sci-Fi-Mysterium im Kern. Dazu hat Amazon nun die ersten Bilder veröffentlicht.

Amazons Stranger Things: Darum geht's im Zeitreise-Abenteuer Paper Girls

In den frühen Morgenstunden des 1. Novembers 1988 tragen die vier Teenagerinnen Erin (Riley Lai Nelet), Mac (Sofia Rosinsky), Tiffany (Camryn Jones) und KJ (Fina Strazza) mit ihren Fahrrädern Zeitungen in der Kleinstadt Stony Stream aus. Nie hätten sie sich vorstellen können, dass sie am Tag nach Halloween mitten in einen Konflikt von Zeitreisenden geraten würden. Und plötzlich werden die vier Zeitungsmädchen in die Zukunft katapultiert.

Hier gibt's die ersten Bilder aus Amazons Paper Girls:

In der neuen Umgebung müssen sie einen Weg finden, um wieder zurück in ihre Zeit reisen zu können und treffen dabei auch auf zukünftige Version von sich selbst. Dabei müssen sie erkennen, dass ihre Leben in dieser Zeitlinie ganz anders verlaufen sind, als sie sich erhofft haben. Bald schon befinden sich die Jugendlichen in großer Gefahr. Denn die mächtige Zeitreisenden-Fraktion der Old Watch, welche das Zeitreisen verboten hat, macht Jagd auf sie.



Stranger Things-Ersatz ist nah: Wann startet Paper Girls bei Amazon Prime Video?

Die erste Staffel der Coming-of-Age-Sci-Fi-Serie Paper Girls besteht aus acht Episoden und startet am 29. Juli 2022 auf Amazon Prime Video. Entwickelt wurde die Comic-Adaption von Stephany Folsom, die noch an einer weiteren Amazon-Serie in diesem Jahr beteiligt ist. Als Drehbuchautorin und konsultierende Produzentin verstärkte sie das Team von Amazons Fantasy-Epos Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht.

