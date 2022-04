Stranger Things startet mit großer Neuerung bei Netflix: Alles, was ihr zu Staffel 4 wissen müsst

Die Netflix-Serie Stranger Things geht nach langer Pause endlich in die 4. Staffel. Erfahrt hier alles über den Start, die neuen Folge und ob es schon Trailer gibt.

Seit fast sechs Jahren begleiten wir Eleven und Co. durch den Horror der 80er und des Upside Down. Stranger Things hat sich in diesem Zeitraum zu einer der wichtigsten und aktuell langlebigsten Netflix-Serien gemausert.



In wenigen Wochen startet die 4. Staffel Stranger Things endlich bei Netflix. Die Corona-Pandemie und andere Faktoren erzwangen die schier unfassbare Pause von 3 Jahren zwischen Staffel 3 und 4. In der Zeit haben sich viele Informationen angesammelt. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über die neuen Folgen wissen müsst.

Wann startet Stranger Things Staffel 4 bei Netflix?

Stranger Things Staffel 4, Teil 1 startet am 27. Mai 2022

startet am Stranger Things Staffel 4, Teil 2 startet am 1. Juli 2022

Stranger Things Staffel 4 erscheint in 2 Teilen bei Netflix. Das sind die Termine:

Insgesamt wird es in Staffel 4 von Stranger Things 15 Folgen geben. Das sind so viele wie noch nie zuvor.



Gibt es schon einen Trailer zu Stranger Things Staffel 4?

Es gibt insgesamt 7 Teaser, Trailer und Sneak Peaks zur 4. Staffel Stranger Things. Die Menge der Videos liegt an der langen Pause. Hier könnt ihr den aktuellsten und auch wichtigsten Trailer sehen, der das neue Monster vorstellt.

Stranger Things - S04 Ausgabe 1 Trailer (Deutsch) HD

Handlung: Was passiert in Stranger Things Staffel 4?

Klar ist, dass Hopper nach seinem unfreiwilligen Ausflug nach Russland irgendwie zurück in die USA muss. Zudem wird mit Matthew Modine der große Bösewicht der Serie zurückkehren. Wir tauchen tiefer in Elevens Vergangenheit im Hawkins Lab ein. Außerdem zeigt ein Trailer eine Mission in ein Gruselhaus. Und wir werden die Beyers-Familie beim Einleben in ihrem neuen Zuhause in Kalifornien beobachten. Viele Stränge in Staffel 4: Die Frage ist, wie werden sie zusammenlaufen?

Das ist die offizielle Inhaltsangabe zu Stranger Things Staffel 4:

"Seit der Schlacht von Starcourt, bei der Hawkins von Schrecken und Zerstörung heimgesucht wurde, sind sechs Monate vergangen. Unsere Freunde haben mit den Folgen zu kämpfen und sind zum ersten Mal voneinander getrennt. Dass sie außerdem mit den Schwierigkeiten der High School fertig werden müssen, macht das Ganze nicht einfacher. In dieser so schutzlosen Zeit taucht eine neue übernatürliche Gefahr auf, die ein grausames Rätsel aufwirft. Dessen Lösung könnte dem Grauen der anderen Seite endlich ein Ende setzen."

Stranger Things-Besetzung: Alle neuen Schauspieler:innen und Figuren in Staffel 4

Der Hauptcast von Stranger Things wächst um:

In wiederkehrenden Rollen stoßen zum Cast:

Die Figurenbeschreibungen zu den Neuzugängen:

Robert Englund als Victor Creel befindet sich aufgrund eines grausamen Mordes, den er in den 1950er Jahren begangen hat, in einer psychiatrischen Einrichtung.



befindet sich aufgrund eines grausamen Mordes, den er in den 1950er Jahren begangen hat, in einer psychiatrischen Einrichtung. Jamie Campbell Bower spielt Peter Ballard , der als Krankenpfleger in der psychiatrischen Einrichtung arbeitet, in der sich Victor Creel befindet. Er sorgt sich um die Menschen. Die tägliche Brutalität erschöpft ihn allerdings sehr.

, der als Krankenpfleger in der psychiatrischen Einrichtung arbeitet, in der sich Victor Creel befindet. Er sorgt sich um die Menschen. Die tägliche Brutalität erschöpft ihn allerdings sehr. Eduardo Franco spielt Argyle , Jonathans neuer bester Freund. Er ist ein Stoner und fährt Pizza für Surfer Boy Pizza aus. Schon bald wird sein lässiger Lebensstil von einem unerwarteten Grauen erschüttert.



, Jonathans neuer bester Freund. Er ist ein Stoner und fährt Pizza für Surfer Boy Pizza aus. Schon bald wird sein lässiger Lebensstil von einem unerwarteten Grauen erschüttert. Joseph Quinn spielt Eddie Munson . Er ist der Besitzer des The Hellfire Club. Dabei handelt es sich um den offiziellen Dungeons & Dragons-Club von Hawkins. Viele Menschen verstehen ihn nicht. Die, die ihn verstehen, schätzen ihn dafür umso mehr.

. Er ist der Besitzer des The Hellfire Club. Dabei handelt es sich um den offiziellen Dungeons & Dragons-Club von Hawkins. Viele Menschen verstehen ihn nicht. Die, die ihn verstehen, schätzen ihn dafür umso mehr. Tom Wlaschiha spielt Dmitri , der als russischer Gefängniswärter umschrieben wird. Im Lauf der 4. Staffel freundet er sich mit Sheriff Hopper an.

, der als russischer Gefängniswärter umschrieben wird. Im Lauf der 4. Staffel freundet er sich mit Sheriff Hopper an. Sherman Augustus spielt Lt. Colonel Sullivan , der eigentlich ganz intelligent ist, sich manchmal aber überschätzt. So glaubt er, das Böse in Hawkins ein für alle Mal vernichten zu können.

, der eigentlich ganz intelligent ist, sich manchmal aber überschätzt. So glaubt er, das Böse in Hawkins ein für alle Mal vernichten zu können. Mason Dye spielt Jason Carver , dem es auf den ersten Blick an nichts fehlt. Er ist reich und beliebt, hat Erfolg im Sport und datet das beliebteste Mädchen an der Schule. Doch dann bricht seine perfekte Welt in sich zusammen.

, dem es auf den ersten Blick an nichts fehlt. Er ist reich und beliebt, hat Erfolg im Sport und datet das beliebteste Mädchen an der Schule. Doch dann bricht seine perfekte Welt in sich zusammen. Nikola Djuricko spielt Yuri, einen zwielichtiger und unberechenbarer Schmuggler. Yuri erzählt schlechte Witze und hat ein Faible für knusprige Erdnussbutter.

Wie geht es weiter mit Elflie/Eleven?

Da gibt es spannende und überzeugende Theorien. So könnte sich die labile Vollwaise zur Bösewichtin entwickeln. Elevens Schurkenpotential ist groß und könnte freigelegt werden von ihren Kräften, die ihr schon Staffel 3 über den Kopf wachsen. Vor Trauer, Wut und Hass kann sie nur ihr Ziehvater retten, womit wir wieder bei Hopper wären.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

