Perfekter Squid Game-Ersatz: Netflix-Trailer kündigt Rückkehr tödlicher Sci-Fi-Spiele an

Wer nach Squid Game nicht genug von tödlichen Spielen bei Netflix bekommt, erhält schon bald mit der 3. Staffel von Alice in Borderland perfekten Ersatz. Jetzt gibt's den ersten Teaser zu sehen.

Die 3. Staffel von Squid Game ist gerade erst auf Netflix zu Ende gegangen, da erwartet Fans bereits die 3. Staffel einer anderen Serie des Streamers, die sich ebenfalls mit tödlichen Spielen auseinandersetzt. Diese finden jedoch in einer dystopischen Sci-Fi-Welt mit mörderischen Spielkarten statt und basieren auf einem erfolgreichen Manga.

Die Rede ist natürlich von Alice in Borderland, dessen brandneuen Trailer zur kommenden Season es nun endlich zu sehen gibt.

Seht hier den Teaser Trailer zu Alice in Borderland Staffel 3:

Alice in Borderland - S03 Trailer (Deutsch) HD

Alice in Borderland kehrt zurück: Erster Teaser zu Staffel 3 enthüllt die Joker-Season

Alice in Borderland basiert auf dem gleichnamigen Manga von Haro Aso und dreht sich um den Gamer Ryohei Arisu (Kento Yamazaki), der sich mit seinen Freund:innen urplötzlich in einem menschenleeren Tokio wiederfindet. In der Parallelwelt warten tödliche Spiele auf sie, die es zu überwinden gilt, um am Leben zu bleiben und vielleicht irgendwann einen Weg in die reale Welt zurückzugewinnen. Wenn sämtliche Karten aus einem Spieldeck nach und nach gewonnen werden, ist die Freiheit zum Greifen nah. Jede Karte repräsentiert dabei ein neues Spiel.

Nachdem Usagi (Tao Tsuchiya) entführt wird, beschließt Arisu in Staffel 3 erneut ins Borderland zurückzukehren, um sie zu retten. Dort warten nicht nur neue Spieler:innen auf die beiden, sondern auch die mysteriöse Joker-Karte, hinter der sich ein brandneues, gefährliches Game verbirgt.

Die Serie wurde von Yasuko Kuramitsu und Shinsuke Sato geschrieben. 2022 avancierte Alice in Borderland mit Staffel 2 zum erfolgreichsten japanischen Netflix-Titel und sicherte sich in über 90 Ländern einen Platz in der Serien-Top-10. Bei der Moviepilot-Community kommt die dystopische Sci-Fi-Serie auf 7,2 von 10 Punkten bei über 800 Wertungen.

Wann kommt Alice in Borderland Staffel 3 zu Netflix?

Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden, bis die 3. Staffel von Alice in Borderland bei Netflix eintrifft. Diese wird am 25. September 2025 ins Programm des Streamers einziehen. Wie viele Episoden die neue Season umfasst, wurde noch nicht offiziell bestätigt.