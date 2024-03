Perfekter Wednesday Staffel 2-Ersatz: Jenna Ortega im ersten Trailer zu Fantasy-Horror-Fortsetzung, auf die wir seit 36 Jahren warten

Jahrzehnte haben Fans auf Tim Burtons Fantasy-Horror-Film Beetlejuice gewartet. Jetzt gibt es endlich den ersten Trailer – und zwar mit Wednesday-Star Jenna Ortega.

Seit Jahrzehnten geistert die Fortsetzung von Beetlejuice durch Hollywood. Lange Zeit wirkte es jedoch, als würde sich das Projekt niemals auf der Leinwand materialisieren. Ein Gerücht, ein Traum, eine Fantasie: Nach 36 Jahren des Wartens haben wir nun endlich Gewissheit. Teil 2 des Fantasy-Horror-Kults kommt definitiv.

Warner Bros. hat einen ersten Teaser-Trailer für Beetlejuice Beetlejuice veröffentlicht, der die Geschichte des von Michael Keaton verkörperten Poltergeists Betelgeuse fortsetzt. Keaton ist in dem späten Sequel nicht der einzige große Star. Verstärkung erhält er u.a. von Jenna Ortega, die sich mit Wednesday quasi für den Film beworben hat.

Erster Teaser-Trailer zu Beetlejuice 2: Michael Keaton kehrt zurück, Jenna Ortega ist neu dabei

Beetlejuice Beetlejuice - Trailer (Deutsch) HD

Der erste Beetlejuice-Film kam 1988 ins Kino und avancierte zum Achtungserfolg. Bei einem Budget von 15 Millionen US-Dollar konnte Tim Burtons humorvoller Spuk weltweit rund 75 Millionen US-Dollar einspielen, wie bei Box Office Mojo geschrieben steht. Dennoch hat die Fortsetzung über drei Dekaden auf sich warten lassen.

Es ist nicht so, dass es Burton nicht versucht hätte. Schon in den 1990er Jahren steckte er seine Schaffenskraft in ein Sequel, das niemals das Licht der Welt erblickte. Der Titel: Beetlejuice Goes Hawaiian. Eine Urlaubskomödie mit Geister-Einschlag und den Bildern des deutschen Expressionismus – so wurde das Projekt umschrieben.

Nach mehreren Überarbeitungen des Drehbuchs rutschte der Film immer weiter nach unten auf Burtons Prioritätenliste. Als Warner Bros. zu Beginn der 2010er einen weiteren Versuch startete, Beetlejuice 2 in Stellung zu bringen, kam die Fortsetzung auch nie über die Drehbuchphase hinaus. Erst 2022 wurde die Sache ernst.

Zwei Jahre später ist Beetlejuice Beetlejuice einer der größten Filme in Warners Line-up für 2024. Neben Keaton kehren zwei aus dem Original bekannte Stars zurück: Winona Ryder als Lydia Deetz und Catherine O'Hara als Delia Deetz. Neuzugang Jenna Ortega schlüpft derweil in die Rolle von Lydias Tochter, Astrid Deetz.

Ortega kennt sich im Burton-Kosmos bestens aus. Nicht zuletzt ist Burton die wichtigste kreative Stimme hinter der 1. Staffel von Wednesday gewesen. Er inszenierte die ersten vier Episoden und fungierte darüber hinaus als Produzent. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie sich Ortega in die lang erwartete Beetlejuice-Fortsetzung einfügt.

Wann startet Beetlejuice 2 mit Jenna Ortega im Kino?

Beetlejuice Beetlejuice startet am 5. September 2024 in den deutschen Kinos.