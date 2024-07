Perverser Batman und Junkie-Spider-Man: The Boys Staffel 4 begeistert mit der versautesten Szene seit dem Herogasm

Mit Webweaver und Tek Knight enthüllt The Boys Staffel 4 in der fünften Folge zwei geniale Superhelden-Parodien und zeigt uns eine versaute Version der Bathöhle.

Sex, Drugs und jede Menge Superhelden-Gewalt: Amazons Superhelden-Parodie The Boys zieht auch in Staffel 4 wieder alle Register. Wer dachte, dass die Sauna-Szene zu Beginn der Season nicht mehr übertroffen werden kann, wird in Folge 6 nun eines Besseren belehrt. Nicht nur darf Homelanders Muttermilch-Lust wieder erforscht werden, auch lernen wir zwei kranke Versionen von Spider-Man und Batman kennen – und eine BDSM-Party gibt es obendrein.

Achtung Spoiler, zu The Boys Staffel 4, Folge 6:

The Boys Staffel 4 parodiert Spider-Man und Batman: Wer sind Webweaver und Tek Knight?

Direkt zu Beginn der 6. Episode lernen wir die The Boys-Version des ikonischen Marvel-Helden Spider-Man kennen: Webweaver (Dan Mousseau). Dieser Wandkrabbler ist aber alles andere als heldenhaft. Er ist ein verwahrloster Junkie, immer auf der Suche nach dem nächsten Fix.

Amazon Webweaver

Abseits eines köstlich-ekligen Moments, in dem MM (Laz Alonso) mit Webweavers Netzflüssigkeit, die aus einem Netzloch über seinem Hintern abgefeuert wird, bespritzt wird, fällt der Auftritt des Drogen-Spider-Mans leider kurz aus. Denn die Boys wollen eigentlich nur sein Spinnen-Kostüm stehlen, um damit eine Cocktail-Party der Federalist Society zu infiltrieren.

Und hier trifft der als Webweaver verkleidete Hughie (Jack Quaid) auf die Batman-Parodie Tek Knight (Derek Wilson). Bereits seit Staffel 1 wird der Charakter immer mal wieder erwähnt. Seinen ersten richtigen Auftritt hatte Robert Vernon (so sein bürgerlicher Name) schließlich im Spin-off Gen V. Nach einer kurzen Bühnenvorstellung in Folge 5 zeigt uns die Hauptserie nun in Folge 6 Tek Knight erstmals in seiner ganzen narzisstischen Pracht.

Amazon Tek Knight

Tek Knight in aller Kürze erklärt: Robert Vernon ist ein Supe-Meisterdetektiv aufgrund seiner übermenschlich geschärften Sinne. Während einer Geiselnahme brach er einer Geisel jedoch aus Versehen das Rückgrat. Seinen Ruf schadete das nicht und in der Gegenwart tritt er hauptsächlich als Star von Kinofilmen und seiner eigenen True Crime-Doku bei Vought+ in Erscheinung. Robert ist Erbe einer stinkreichen Familie und besitzt eine Reihe von Privatgefängnissen, was ihm reichlich Einfluss (auf die Politik) bringt.

Im Gegensatz zu den The Boys-Comics sehen wir Tek Knight in der Amazon-Serie leider nicht mit seinem technologisch aufgepimpten Superanzug. Statt einer Superhelden-Persönlichkeit wird er uns als perverser Bruce Wayne-Verschnitt präsentiert, der abseits des Scheinwerferlichts im Geheimen seine absurden, sexuellen Fetische auslebt. Und so kommen wir zur wohl bisher versautesten Szene von Season 4:

The Boys führt in Tek Knights BDSM-Dungeon mit dem Herogasm 2.0

Das große Highlight der Episode ist der Abstecher in Tek Knights geheimen Folter-Dungeon, seine Version von Batmans Bathöhle. Passenderweise ist der Schalter zum Öffnen des Geheimeingangs hinter einer Ausgabe von Marquis de Sades Die 120 Tage von Sodom versteckt.

Als Hughie die Sex-Höhle betritt und Tek Knights bisherigen Sidekick in Latex gekleidet und an eine Wand gefesselt erblickt, ist es bereits zu spät: Um das Vertrauen des Supes zu gewinnen, muss er sich dessen BDSM-Aufnahmeritual hingeben.

Amazon Hughie hat es nicht leicht bei Tek Knight

Hughies erste Aufgabe ist recht harmlos: Mit nackten Hintern muss er sich auf eine Schokoladentorte setzen, während sich Tek Knight stranguliert. Dann aber beginnt er den Ernst der Lage zu erkennen und soll er sich mit Schmirgelpapier den Hintern sauberwischen. Die nachfolgende Szene könnte ebenso gut aus der legendären Herogasm-Folge, der Superhelden-Sexparty aus Staffel 3, stammen und stellt alle bisherigen WTF-Momente der 4. Staffel in den Schatten.

In ein Harnisch geschnallt, wird Hugie nun von Roberts Gast Ashley (Colby Minifie) ekstatischer Kitzel-Folter ausgesetzt, während sich die Hobby-Domina dabei selbst befriedigt. Die Szene ist vielleicht nicht sexuell explizit, aber verdammt lustig und ein weiteres Beispiel dafür, wie versaut The Boys doch manchmal sein kann.

Der Höhepunkt dieser Sequenz folgt, als Hughies Tarnung schließlich auffliegt. Um ihn zu bestrafen, will Robert dem gefesselten Eindringling mit unterschiedlichsten Schneidwerkzeugen Löcher in den Körper schneiden – mit perversen Hintergedanken. Wie wir bereits aus dem Spin-off Gen V wissen, hat Tek Knight eine krankhafte Faszination mit Löchern, die er zwanghaft penetrieren muss (!). Dieses Schicksal bleibt Hughie glücklicherweise erspart.

Achtung, Spoiler zu Ende von Folge 6:

Wer jetzt gehofft hat, in Zukunft noch mehr von Tek Knights Sexfantasien zu sehen, wird am Ende der Folge leider enttäuscht. Sein Auftritt ist nur von kurzer Dauer. Um die DC-Parodie zu einem genialen Abschluss zu führen, bekommt der Fetisch-Batman schließlich die Rache seines eigenen "Alfred" zu spüren. Der loyale Butler hat genug von den ganzen Folterspielchen und stranguliert seinen Master zu Tode: "Er war immer ein Bewunderer David Carradines."

Wann kommen Folge 7 und 8 von The Boys Staffel 4 zu Amazon?

Tek Knight ist zwar tot, aber von der Spider-Man-Parodie Webweaver haben wir vielleicht noch nicht das Letzte gesehen. Zwei Folgen hat The Boys Staffel 4 für einen weiteren Auftritt noch Zeit.

Weiter geht es kommende Woche, am 11. Juli 2024, mit Episode 7. Ab 9.00 Uhr morgens steht diese zum Abruf bereit. Die finale Episode von Staffel 4 mit dem Titel Assassination Run erscheint in der Woche darauf, am 18. Juli 2024 bei Prime Video.