The Boys-Macher warnte Supernatural-Star vor der versautesten Staffel 4-Szene, um seine Freundschaft zu retten

Die Sauna-Szene in The Boys Staffel 4 schockierte viele Fans. Serienschöpfer Eric Kripke musste Darsteller Rob Benedict sogar warnen, bevor er die Rolle annahm.

Die 4. Staffel der Superhelden-Satire The Boys läuft seit dem 13. Juni bei Amazon Prime Video und beweist in den ersten drei Folgen wieder, dass es dem Drehbuch-Team nicht an Ideen für abgedrehte und vor allem nicht-jugendfreie Schockmomente mangelt. Die bisher versauteste Szene von Staffel 4 kostet einmal mehr seltsame Superhelden-Kinks aus. Serienschöpfer Eric Kripke wollte den The Boys-Neuzugang Rob Benedict davor warnen.

Achtung, Spoiler zu The Boys Staffel 4:

The Boys Staffel 4: Rob Benedict wurde vor seinen drastischen Splinter-Szenen gewarnt

The Boys Staffel 4 stellt uns einige neue Charaktere vor. Einer davon ist der Supe Splinter, der die Fähigkeit besitzt, sich selbst zu vervielfältigen. Verkörpert wird er von Rob Benedict, den Serien-Fans unter anderem als Chuck "Gott" Shurley aus dem Fantasy-Horror-Hit Supernatural kennen. Auch wenn sein Auftritt im Amazon-Hit nur von kurzer Dauer ist, hinterlässt er dennoch einen bleibenden Eindruck.

Amazon Rob Benedict als Splinter

In der 2. Episode mit dem Titel Unter Patrioten legt Rob Benedict einen unvergesslich verstörenden wie versauten Auftritt hin. Doch als The Boys-Showrunner Eric Kripke davon erfuhr, dass sich sein Freund Rob für die Splinter-Rolle beworben hat, klingelten bei ihm alle Alarmglocken.

Wie er im Gespräch mit ComicBookMovie erzählt, musste er seinen früheren Supernatural-Kollegen erstmal zum Gespräch bitten, um die gemeinsame Freundschaft nichts aufs Spiel zu setzen.

Halt, er ist ein Freund von mir und muss erst wissen, worauf er sich einlässt. Also habe ich Rob angerufen und ihm alles erklärt. Ich bin mit ihm alles durchgegangen und habe ihn ausdrücklich um sein Einverständnis gebeten. Er sagte: 'Absolut, ich will es machen', und 'Das klingt witzig'. Er wusste also, worauf er sich einlässt.

Auf was er sich tatsächlich eingelassen hat, geht zumindest allen The Boys-Zuschauenden wohl nie mehr aus dem Kopf. Noch bevor Splinter und seine zahlreichen (nackten!) Kopien von Billy Butcher (Karl Urban) und den Boys brutal vermöbelt werden, wird er von Frenchie (Tomer Capon) und Kimiko (Karen Fukuhara) in einem sehr intimen Moment beim Gruppen-Anilingus erwischt.

Insgesamt sechs Versionen Splinters befriedigen sich hintereinander gereiht mit Zungenspielchen in einer expliziten WTF-Szene, die auch als Pornoparodie des Horror-Films Human Centipede - Der menschliche Tausendfüßler beschrieben werden könnte – und auch hervorragend zum Herogasm aus The Boys Staffel 3 gepasst hätte.

Wann kommt Folge 4 von The Boys Staffel 4 bei Amazon?

Welche Superhelden-Sauereien The Boys in den verbleibenden fünf Episoden von Staffel 4 noch auf Lager hat, erfahren wir in den kommenden Wochen. Aktuell erscheint wöchentlich immer donnerstags ein neues Kapitel bei Amazon Prime Video. Weiter geht's mit Folge 4 am 20. Juni 2024.