"Das Verrückteste, das wir je gemacht haben": Die versauteste Homelander-Szene in The Boys kann nicht mehr getoppt werden

The Boys Staffel 4 liefert in der 6. Folge ein neues Highlight in der Chronik von Homelanders bizarrer Milch-Lust ab. Dem Serien-Schöpfer zufolge kann das nichts mehr überbieten.

Achtung, Spoiler zu The Boys: Superman hat Kryptonit. Und Homelander hat Milch. Die 4. Staffel von Amazons Serien-Hit The Boys hebt in Folge 6 den bizarren Milchfetisch des narzisstischen Superhelden auf das nächste Level. Der verstörende Moment toppt selbst den abgefahrenen Trip in Tek Knights BDSM-Dungeon wenige Minuten zuvor. Serienschöpfer Eric Kripke zufolge hat Staffel 4 damit den Gipfel der Absurditäten erreicht. Homelanders Milchszene in The Boys Staffel 4 verstörte selbst die Stars Das neue Seven-Mitglied Firecracker (Valorie Curry) tut wirklich alles dafür, um von ihrem Anführer und Idol beachtet zu werden. Nachdem das Ausspielen ihrer sexuellen Reize wenig Wirkung gezeigt hat, greift sie nun zu drastischen Mitteln – und Homelanders Antony Starr) entsetzte Reaktion darauf spricht Bände. In der 6. Folge von Staffel 4 überrascht Firecracker mit einem besonderen Geschenk. Um ihre Loyalität zu beweisen, hat sie sich mit Medikamenten vollgepumpt, um Muttermilch produzieren zu können. Diese spritzt sie ihrem Boss unverhofft ins Gesicht, der daraufhin sofort schwach wird und seinen Mutterfilm-Durst erstmals direkt an der Quelle stillt. Amazon Homelander und Firecracker ganz intim Im Gespräch mit TVLine beschreibt Showrunner Kripke diesem Moment als "das Verrückteste, das wir je gemacht haben" und ist überzeugt, dass die Milchszene in Staffel 4 nicht mehr getoppt werden kann: Wahnsinn liegt im Auge des Betrachters, denke ich. Aber für mich könnte dieser Moment den Preis für den verrücktesten und geistesgestörtesten Moment in Staffel 4 gewinnen. Eine derart absurde Szene zu Schreiben, fällt Eric Kripke und seinem Team sicher leicht. Das hat The Boys in den letzten Jahren mehrfach bewiesen und hat Figuren bereits mit sämtlichen erdenklichen Körperflüssigkeiten überschüttet. Eine andere Sache ist es aber, diese Szene auch zu spielen. Valorie Curry hatte überraschend wenig Bedenken: Jeder kennt Homelanders Liebe für Muttermilch [...] Natürlich musste das irgendwann passieren, und es macht absolut Sinn, dass es Firecracker ist. Ich liebe diese Szene. Ich liebe die Art und Weise, wie sie gespielt wurde. Ich liebe es, wie verletzlich, intim und aufrichtig sie ist, was sie noch viel seltsamer macht. Sie ist perfekt. Schon im Vorfeld der 4. Staffel beschrieb Homelander-Darsteller Antony Starr einen kommenden Moment als "das Bizarrste, was ich jemals gemacht habe". Gegenüber IGN bestätigte er jetzt, dass damit tatsächlich der Milchspritzer ins Gesicht gemeint war und spricht über den befremdlichen Dreh: Ich habe [Curry] nur angesehen und gesagt: 'Was in Gottes Namen tun wir hier? Das ist so absurd.' Es hat schon seltsamere Dinge gegeben. Es gab schon verrücktere Dinge. Wir haben in dieser Serie alles Mögliche gemacht, aber als wir das gemacht haben, dachte ich: 'Oh mein Gott, das ist so pervers und seltsam.' The Boys-Fans können sich sicher sein, dass dies nicht der letzte bizarre Moment der Amazon-Serie gewesen ist. Immerhin steht noch eine letzte 5. Staffel bevor, die für den finalen Showdown zwischen Homelander und den Boys nochmal alle Register ziehen kann. The Boys Staffel 4: Wann kommt Folge 7 zu Amazon Prime Video? Zwei Episoden hat The Boys Staffel 4 noch Zeit, um uns weitere WTF-Momente zu bescheren und eine schockierende Auflösung von Homelanders Plänen für einen politischen Coup zu liefern. Weiter geht es mit Folge 7 am 11. Juli 2024. Das Staffelfinale steht eine Woche später, ab dem 18. Juli bei Prime Video zum Abruf bereit.