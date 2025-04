"Peter Jackson lachte mich aus": Der erste Herr der Ringe-Tag von Gollum-Star Andy Serkis war ihm schmerzhaft peinlich

Schauspieler Andy Serkis erinnerte sich kürzlich an seinen ersten Tag als Gollum, an dem das gesamte Herr der Ringe-Set über ihn lachte, auch Regisseur Peter Jackson.

Andy Serkis ist fest mit dem Herr der Ringe-Franchise verwachsen. Er spielte Gollum in Peter Jacksons erster Fantasy-Trilogie sowie im ersten Hobbit-Film. Er half als Regisseur der zweiten Einheit beim Mittelerde-Dreh. Jetzt setzt er selbst einen Gollum-Kinofilm um. Doch seine Ankunft bei der Filmreihe war für ihn vor vielen Jahren eher peinlicher Natur.

Gollum-Star Andy Serkis wurde am Herr der Ringe-Set ausgelacht

Beim Herr der Ringe-Panel der Chicago Comic & Entertainment Expo sprach Serkis über seinen ersten Tag als Gollum am Set. Das Motion-Capture-Verfahren, bei dem Serkis' Gestik und Mimik aufgezeichnet und später auf einer digitalen Figur zum Leben erweckt wurden, war damals noch am Anfang. Er tauchte also in seinem Anzug aus, eifrig seine Rolle übend, und erlebte eine Überraschung, wie er erzählt (via Collider ):

Wir habe nicht in der richtigen Reihenfolge gedreht und meine erste Szene war die 765. im dritten [Herr der Ringe]-Film. Ich erinnere mich, wie ich in meinem dünnen Lycra-Anzug ans Set kroch, mich schon irgendwie in Gollum verwandelnd und den Charakter überstreifend. Und dann lachte Peter Jackson mich aus.

Die gesamte Crew meinte: 'Wer ist dieser Typ und was zur Hölle tut er hier?' Kannst du ihn da wegbringen, wir wollen hier drehen.' Ich glaube, niemand wusste wirklich, was ich an meinem ersten Tag da tat.

Trotz seines zweifelhaften Starts war das für Andy Serkis allerdings der Anfang einer großen Karriere. Heute gilt er als einer der darstellerischen Wegbereiter des Motion-Capture-Verfahrens und baute seine digitalisierten Performances mit Rollen wie Caesar in der Planet der Affen-Reihe oder Snoke in Star Wars 8: Die letzten Jedi weiter aus.

Wenn Andy Serkis mit Katzen-inspirierter Stimme das nächste Mal als Gollum ans Set kommt, wird in mit Sicherheit niemand mehr auslachen. Sein Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum soll im Dezember 2027 ins Kino kommen.

