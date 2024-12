Ihr erratet nie, welches würgende Tier Gollums Stimme in Herr der Ringe inspiriert hat

In Herr der Ringe ist Gollum für seine sonderbare Erscheinung und seine kratzige Stimme bekannt. Jetzt wissen wir, welches Tier Andy Serkis erstaunlicherweise inspiriert hat.

Gollums Stimme haben alle im Ohr, die jemals Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Trilogie gesehen haben. Seit ihrer Erstveröffentlichung 2001 bis 2003 ist sie zu einer der bekanntesten Kinoreihen überhaupt geworden.

Die Seite CBR berichtete im Mai von einem BAFTA-Interview mit dessen Darsteller Andy Serkis. Er verriet überraschend, welches Tier ihm die Idee für Gollums eigenartige Stimme lieh. Die Inspiration spazierte buchstäblich zur Tür herein.

Eine würgende Katze war Vorbild für Gollum

Andy Serkis war zunächst skeptisch, ob er für Gollum vorsprechen sollte – immerhin handelte es sich dabei um eine Synchronrolle. Serkis bevorzugte schon damals, mit vollem Körpereinsatz vor der Kamera zu stehen.

Er las die Herr der Ringe-Trilogie und entwickelte eine Vorstellung davon, wie man Gollums Schmerz durch seine Stimme transportieren könnte. Die Inspiration dazu kam buchstäblich um die Ecke: seine Katze, die in diesem Augenblick beschlossen hatte, einen Fell-Ball auszuwürgen.

Andy Serkis war begeistert von der kratzigen Geräuschkulisse, die seine Katze dabei von sich gab. Er wusste, dass dies der richtige Klang für Gollums Stimme sein würde.

Andy Serkis' Performance veränderte Herr der Ringe

Mit seiner Darstellung von Gollum war Andy Serkis sehr erfolgreich. Seiner Aussage zufolge fiel Casting-Direktor John Hubbard buchstäblich die Kinnlade runter, als er dem krächzenden Schauspieler beim Vorsprechen begegnete.

Entgegen Serkis' Befürchtung erwies sich das als gutes Zeichen: Bei ihrem ersten Treffen eröffnete ihm der Regisseur Peter Jackson, er wolle Serkis am Set von Herr der Ringe dabei haben. Seine Kolleg:innen sollten einem echten Schauspieler gegenüberstehen.

Kaum hatten die Dreharbeiten begonnen, wurde Jackson sich Andy Serkis' schauspielerischer Bandbreite bewusst. Er beschloss, seine Mimik zur Grundlage für die angewandte CGI-Technik zu machen. Auch mit den vielen Parodien seiner Motion Capture-Performance von Gollum hat er sich mittlerweile abgefunden. Sogar ein eigener Kinofilm über Gollum von Andy Serkis höchstpersönlich ist derzeit in Arbeit.

Wie wir wissen, war Der Herr der Ringe: Die Gefährten im Jahr 2001 der Beginn einer sensationellen Erfolgsgeschichte. Andy Serkis beschäftigte sich künftig in zahlreichen Filmprojekten mit Motion Capture wie in der aktuellen Planet der Affen-Reihe und gründete eine Filmproduktionsfirma namens The Imaginarium, die diese Technik vorantreibt.