Peter Jackson verrät, welcher Herr der Ringe-Teil der beste ist – mit einem Haken

Fans diskutieren immer wieder darüber, welcher Teil der Herr der Ringe-Trilogie am besten ist. Regisseur Peter Jackson wurde jetzt auch danach gefragt und hat seine Meinung abgegeben.

Fantasy-Fans sind sich einig, dass die drei Filme der Herr der Ringe-Trilogie zu den besten Verfilmungen überhaupt zählen. Wenn es aber darum geht, einen Favoriten zu küren, wird die Diskussion schon ausschweifender. Wegen der durchwegs hohen Qualität der Reihe ist es extrem schwer, den besten der drei Teile auszuwählen.

Kürzlich wurde auch Peter Jackson als Regisseur der Herr der Ringe-Trilogie nach seinem Liebling gefragt. Seine Antwort kommt ebenfalls mit einer zurückhaltenden Begründung.

Peter Jackson hat Herr der Ringe-Favoriten, doch seine Antwort ist nicht endgültig

Im Interview mit dem sozialen Filmnetzwerk Letterboxd antwortete Jackson auf die Frage nach seinem liebsten Herr der Ringe-Teil:

Die zwei Türme, glaube ich. Aber wenn ich sie wiedersehe, könnte es sein, dass ich einen völlig anderen habe.

Schaut hier mal wieder den Trailer zu Der Herr der Ringe: Die zwei Türme:

Der Herr der Ringe Die zwei Türme - Trailer (Deutsch)

Der Regisseur lässt sich also nicht endgültig auf diese Wahl festnageln. Bis Jackson seine Meinung nochmal ändert, könnte es aber noch eine ganze Weile dauern. Im Gespräch mit Letterboxd sagt er auch noch, dass er sich seine eigenen Filme fast nie noch einmal anschauen könne.

Es müsse schon sehr viel Zeit vergehen, bis er für erneute Sichtungen seiner Werke bereit ist. Ob er Der Herr der Ringe: Die zwei Türme dann immer noch für den besten Teil der Fantasy-Trilogie hält, wird sich zeigen.

Nächstes Jahr soll der neue Herr der Ringe-Kinofilm erscheinen

Nach der Herr der Ringe- und der Hobbit-Trilogie wurde letztes Jahr ein neuer Mittelerde-Kinofilm angekündigt. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum soll wohl zwischen Bilbos Geburtstag und Frodos Aufbruch nach Bruchtal spielen und die Ereignisse aus der Sicht des berüchtigten, durchtriebenen Monsters erzählen.

Neben seiner gewohnten Motion Capture-Performance in der Titelrolle wird Andy Serkis auch als Regisseur des neuen Herr der Ringe-Kinofilms in Aktion treten. Das genaue Startdatum steht noch nicht fest. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum soll irgendwann 2026 ins Kino kommen.