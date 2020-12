Pixar & Co. auf Disney+: Alle neuen Animationsfilme und -serien ab 2021 im großen Überblick

Beim Investor Day gab es nicht nur MCU und Star Wars, auch Fans von Animationsfilmen und -serien dürfen sich auf viel neuen Stoff freuen. Wir geben den Disney+-Überblick.

Disney hat sein neues Programm für den Streamingdienst Disney+ auf den Investor Days vorgestellt. Neben einigen neuen Marvel-Filmen und -Serien sowie zahlreichen Star Wars-Neuigkeiten, gab es auch Meldungen zu neuen Animationsfilmen und -serien. Dahinter stecken Pixar sowie das Animationsstudio von Disney.

Damit ihr einen Überblick habt, was euch noch dieses Jahr, aber besonderes 2021 / 2022 sowie 2023 erwartet, haben wir hier einen großen Überblick für euch.

Alle neuen Pixar-Filme und -serien auf Disney+

Inside Pixar - Serie / Dokumentation, Start: 13. November 2020

Die Dokumentation wirft einen Blick hinter die Kulissen des Animationsstudios Pixar und porträtiert verschiedene Mitarbeiter, Künstler und das Arbeitsumfeld von Pixar.





Joe Gardner ist Jazz-Musiker und arbeitet als Musiklehrer. Er träumt davon eines Tages in einem berühmten New Yorker Jazz-Club aufzutreten. Nach einem tragischen Unfall findet er sich in einem kosmischen "Du-Seminar" wieder. Vielleicht glaubt es ja doch noch mit New York.





Der Film gehört zur Kurzfilm-Reihe von Pixar’s SparkShorts. Hier versucht ein Kaninchen-Mädchen buddelnd, ihren Traum-Bau zu erschaffen, stößt aber immer wieder an Grenzen.





Die Serie folgt den Abenteuern des sprechenden Golden Retrievers aus dem Pixar-Animationsfilm Oben. Dieser erlebt in der Vorstadt zahlreiche Abenteuer mit anderen Hunden und Eichhörnchen.





Lightning McQueen und sein bester Freund Hook machen sich auf zu einem Roadtrip quer durchs Land. Zu sehen gibt es neuen Charaktere, phantasievolle Reiseziele sowie alte Freunde, die auf dem Weg einchecken.





Das Softball-Team einer Mittelschule bereitet sich auf sein große Championship-Spiel vor.



Alle neuen Animationsfilme und -serien des Walt Disney Studios auf Disney+

Raya und der letzte Drache - Film, Start: 11. März 2021

Die junge, kämpferische Raya begibt sich auf die Suche nach einem einzigen noch verbleibenden magischen Fabelwesen seiner Art, um ihre Welt zu retten.





Die Serie folgt Charakteren des Disneyfilms Baymax - Riesiges Robowabohu und ihren Abenteuern in der futuristischen Stadt San Fransokyo.





Mittelpunkt der Serie ist die Säugetier-Metropole Zootopia. Sie taucht tiefer is Leben einiger Charaktere aus dem Kinofilm ein, z.B. blickt sie auf Fru Fru, die frisch verheiratete arktische Spitzmaus oder das Faultier Flash, das voller Überraschungen steckt.





Die Serie spielt in Lagos, Nigeria. Über den Inhalt ist bis dato nichts bekannt. Sie greift Themen auf wie Klasse, Unschuld und das Hinterfragen des Status Quo.





Bei der Animationsserie handelt es sich um eine Fortsetzung des Zeichentrickfilms Küss den Frosch. Sie folgt der jungen Restaurantbesitzerin Tiana.





Die Musical-Serie begleitet die temperamentvolle Reisende Vaianas, die aus dem gleichnamigen Kinofilm bekannt ist, und schaut auf ihre Abenteuer jenseits des Riffs.

