Das Rogue One-Spin-off heißt Andor: Erster Teaser für nächste Star Wars-Serie

Die ersten Star Wars-Serie nach The Mandalorian heißt Andor und sie hat einen ersten Teaser. Taucht ein in die Welt des Rebellen Cassian.

Diego Luna kehrt als Cassian Andor zurück, das war schon länger bekannt. So richtig vorstellen konnten wir uns unter dem Projekt aber nichts. Das hat sich nun geändert. Der Held aus dem bisher erfolgreichsten Star Wars-Spin-off Rogue One wird der Star einer Disney+-Serie auf den Spuren von The Mandalorian.

Der erste Teaser zur Cassian Andor-Serie bei Disney+

Bei dem Investor Day hat Disney den Titel für die Serie verraten: Star Wars: Andor. Außerdem kriegen wir einen ersten Einblick in die Serie.

Wir sehen viele echte Sets und Puppen: Andor verfolgt damit den Ansatz von The Mandalorian weiter, auf praktische Effekte zu setzen.

Star Wars Andor - S01 Sizzle Reel (English) HD

Star Wars-Timeline: Wann spielt Cassian Andor?

Sie ist lediglich 5 Jahre vor Rogue One angesiedelt. Der Film verband die Prequel-Trilogie und die erste Trilogie, Rogue One spielte zwischen Die Rache der Sith und Eine neue Hoffnung. Die Handlung drehte sich um die Pläne für den Todesstern, die dessen Zerstörung ermöglichten.

Welche Figuren aus Rogue One kehren zurück?

Gleich mehrere bekannte Star Wars-Figuren werden in der Cassian Andor-Serie zu sehen sein. Damit einhergehend dürfen wir uns auch auf die Rückkehr vieler vertrauter Gesichter vor der Kamera freuen. Allen voran Diego Luna, der den Rebellen-Captain nun auch bei Disney+ zum Leben erweckt.

Nachfolgend findet ihr eine Liste des bisher bekannten Ensembles:

Wann startet das Rogue One-Spin-off bei Disney+?

Die Dreharbeiten laufen auf Hochtouren, wie in dem Clip sehen. Dennoch können wir nicht mit einem Start vor Herbst 2021 rechnen. Wären die Entwicklung schon weiter fortgeschritten, hätten wir schließlich einen Trailer gesehen.

