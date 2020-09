Pixar-Film von Disney: Neues Soul-Poster stimmt auf Animations-Highlight ein

In Soul widmet sich Pixar den großen Fragen rund um Leben und Tod auf typisch verspielte Weise. Wir präsentieren euch exklusiv ein neues Poster zu dem kommenden Animationsfilm.

Das Studio Pixar ist bekannt dafür, erwachsene Themen auf kreative Weise in emotionale Animationsfilme für die ganze Familie zu verpacken. Nach Klassikern wie Toy Story, Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf, Oben und Alles steht Kopf kommt mit Soul schon bald der nächste Pixar-Film in die Kinos.

Nach ersten Soul-Trailern präsentieren wir euch exklusiv ein neues Poster zu dem Animationsfilm, der sich mit den ganz großen Fragen des Lebens und darüber hinaus beschäftigt.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Soul anschauen

Soul - Trailer 3 (English) HD

Soul stellt rührende Fragen über das Leben und den Tod

Im neuen Pixar-Animationsfilm träumt der Jazz-Musiker Joe Gardner davon, eines Tages in dem berühmten Jazz-Club The Half Note aufzutreten. Was zuerst nach Pixars La La Land klingt, nimmt schon bald eine unerwartete Wendung. Durch einen schweren Unfall verlässt Joes Seele dessen Körper und landet in einer Art Jenseits, wo er für das Leben nach dem Tod geschult werden soll.

Seht hier das neue Poster zu Soul:

© Disney Soul-Poster

Mit dem Tod setzte sich Pixar in der jüngeren Vergangenheit auch schon in Coco näher auseinander. Für Soul führte Pete Docter Regie, der zuletzt in Alles steht Kopf in den Kopf eines kleinen Mädchens eintauchte und auf berührende Weise die unterschiedlichen Gefühlswelten von uns Menschen ergründete.

In Soul sind neben Jamie Foxx als Joe Gardner unter anderem noch Tina Fey, Daveed Diggs und Angela Bassett als Sprecher zu hören. Der aktuelle deutsche Kinostart ist von Disney für den 26. November 2020 festgelegt worden.

Freut ihr euch auf Pixars Soul?