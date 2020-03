Was passiert nach dem Tod? Pixar präsentiert uns die Antwort in Soul

Der zweite Trailer zum kommenden Pixar-Film Soul ist da. Es geht um richtig große Themen: den Tod, die Seele und das Menschsein.

Bei Alles steht Kopf schaute Pixar sich die Emotionen eines jungen Mädchens genauer an, die in ihrem Kopf ein ungewöhnliches Eigenleben führten. Der Animationsfilm war ein großer Erfolg. Auf Liste der besten Pixarfilme führt er nicht nur bei den Moviepilot-Redakteuren an.

Nun haben sich die kreativen Pixar-Köpfe um Pete Docter den Tod als Gegenstand gewählt. Soul heißt nach Onward: Keine halben Sachen der nächste Streich des Studios, für den wir euch den ersten Trailer präsentieren. Der Film schaut auf die Seele eines verstorbenen Jazz-Musikers, der in einem Vor-Himmel eine Art Seelen-Ausbildung erfährt.

Pixar bietet wieder große Themen: Es geht um Leben und Tod

Wie ihr im obigen Trailer sehen könnt, kommt Soul in die Nähe von Alles steht Kopf. Wieder erfahren wir einiges über das Fühlen, Empfinden und Denken eines Menschen. Dieses Mal ist es ein Erwachsener und das große Thema Tod schwebt über allem.

Aber natürlich dürfen wir keinen schweren Stoff von Pixar erwarten. Vielmehr sind die Filme auf die ganze Familie ausgerichtet, Kinder sollen ihren Spaß haben und Erwachsene sich beim Meta-Text unterhalten fühlen. Genau dies scheint Soul zu bieten.

© Pixar / Walt Disney Pictures Soul

Regie bei Soul führt Pete Docter, der für Pixar schon die Animationsfilme Die Monster AG, Oben und Alles steht Kopf gedreht hat. Acht Oscar-Nomierungen hat er bereits erhalten, zwei der Oscars durfte er mit nach Hause nehmen. Wir sind ziemlich sicher, dass er auch für Soul in die engere Wahl kommt.



In den USA startet Soul am 19.06.2020 im Kino. In Deutschland wird er dann leider erst am 1. Oktober 2020 zu sehen sein. Die lange Zeitspanne zwischen den Veröffentlichungen ist bei Pixar-Filmen durchaus üblich.



Was haltet ihr vom Trailer zu Soul? Macht er euch auf den kommenden Pixar-Film neugierig?