Disney-Film von Pixar: Der neue Soul-Trailer rührt euch zu Tränen

Nach Onward: Keine halben Sachen erwartet uns dieses Jahr noch ein weiterer Animationsfilm aus dem Hause Pixar, namentlich Soul. Der neuste Trailer verspricht eine äußerst emotionale Kinoerfahrung.

Onward: Keine halben Sachen war einer der letzten großen Film, die in den Kinos kamen, bevor das Coronavirus dafür sorgte, dass die Orte der großen Leinwände ihre Türen schließen mussten. Mit Soul kündigt sich nun der zweite Pixar-Film 2020 an. Wir haben den neusten Trailer zur emotionalen Odyssee für euch.

Warme Farben entführen uns hier in ein New York, die nicht nur paradiesisch aussieht, sondern auch fantastisch klingt: Joe (Jamie Foxx), der Protagonist der Geschichte, ist nämlich ein Jazz-Musiker und träumt davon, eines Tages in dem berühmten Jazz-Club The Half Note aufzutreten, ehe ihm ein Unfall einen Strich durch die Rechnung macht.

Pixars Soul rührt schon im Trailer zu Tränen

Der neuste Trailer zu Soul fokussiert sich darauf, uns Joe und seinen Alltag vorzustellen, ohne jedoch zu viel über den weiteren Verlauf der Geschichte zu verraten. Da gingen die vorherigen Einblicke durchaus weiter: Denn nach seinem Unfall tauchen wir ins Jenseits ein, wenn sich Joes Seele von seinem Körper verabschiedet.

Schaut den neuen Trailer zu Soul:

Soul - Trailer 3 (English) HD

Im Jenseits findet sich Joe in einem sogenannten Du-Seminar wieder und wird mit den großen Fragen des Lebens konfrontiert. Wer sind wir? Woher kommen wir? Und wohin gehen wir? Dabei trifft Joe auf die einsame Seele 22 (Tina Fey), die der Welt und dem Leben nicht sehr optimistisch gegenübersteht.

Das hört sich zuerst ziemlich abstrakt an, allerdings sollte das gerade bei Pixar niemanden abschrecken. Immerhin hat das Team rund um Soul-Regisseur Pete Docter bereits im Zuge von Alles steht Kopf mehr als eindrucksvoll bewiesen, dass es komplexe Gefühlswelten mit einer verblüffend klaren Sprache zum Ausdruck bringen kann.



Soul sollte ursprünglich dieses Jahr bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere feiern und im Juni in die Kinos kommen. Aufgrund der Covid-19-Situation wurde der Start von Disney in Deutschland auf den 26. November 2020 verschoben.

