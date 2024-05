Platz 1 bei Netflix: 150 Millionen teures Fantasy-Abenteuer, das eine große Kontroverse auslöste

Das Abenteuer-Epos The Great Wall ist der derzeit meistgeschaute Film bei Netflix. Im Kino floppte der Fantasy-Actioner mit Matt Damon und sorgte schon vor dem Start für eine Kontroverse.

Während die frischen Folgen von Bridgerton gegenwärtig die Serien-Charts von Netflix anführen, thront in der Film-Sektion ein Fantasy-Abenteuer auf Platz 1, das schon etwas älter ist: The Great Wall aus dem Jahr 2016 ist der gerade meistgeschaute Film bei Netflix. An den Kinokassen fuhr das 150 Millionen Dollar teure Spektakel eine gewaltige Niederlage ein und löste schon im Vorfeld eine Kontroverse um Hauptdarsteller Matt Damon aus.

Fantasy-Abenteuer stürmt die Netflix-Charts: The Great Wall geriet in die Diskussion

In The Great Wall wird Matt Damon zum irischen Söldner William Garin, den es im frühen 11. Jahrhundert nach China verschlägt. Dort wird er an der Chinesischen Mauer in den Kampf gegen eine monströse Bedrohung verstrickt. Auch wenn der Film eine fiktive Fantasy-Geschichte erzählt, löste das Casting des Hollywood-Stars, den die Produktion in eine Depression stürzte, schon vor dem Start eine gewaltige Kontroverse aus.

Dass ein weißer, europäischer Charakter eine ostasiatische Geschichte anführt, führte im Vorfeld zu lauten Whitewashing-Vorwürfen gegenüber der Produktion, wie unter anderem The Guardian berichtete. Die Sorge war zudem groß, dass der Film auf die White-Savior-Trope zurückgreift und die Konflikte einer fremden Kultur schlussendlich von einer dieser Kultur fremden und weißen Person gelöst werden.

Die Kritik zeigte sich beim Kinostart im Jahr 2016 wenig beeindruckt. Die chinesisch-amerikanische Koproduktion konnte an den Kinokassen laut Box Office Mojo weltweit 334 Millionen Dollar einspielen und gilt damit bei einem Budget von 150 Millionen Dollar als Flop. Von der Moviepilot-Community erhielt The Great Wall eine Durchschnittswertung von 5.5 von 10 Punkten.

Auch wenn Matt Damons Held am Ende tatsächlich den Tag (und die Welt) rettet, können sich Fantasy-Fans über eine Laufzeit von über 100 Minuten an jeder Menge visuell berauschender Kämpfe und Schlachten satt sehen. In Szene gesetzt wurden diese von Regie-Legende Yimou Zhang, der hinter atemberaubenden Werken wie Hero, House of the Flying Daggers und Shadow steckt. Streamen könnt ihr The Great Wall derzeit auf Netflix sowie im Abo bei Amazon Prime Video.

