8 Serien, die Netflix niemals veröffentlichen wird: 55 Millionen teures Sci-Fi-Desaster und eine komplett fertige Comic-Verfilmung

Der Netflix-Giftschrank füllt sich mit fertigen und unfertigen Serien, die wir niemals zu sehen bekommen. Auch ein The Witcher-Spin-off und ein Action-Epos sind dabei.

Netflix bringt jedes Jahr über 100 neue Serien an den Start. Weitaus mehr bekommen wir aber aus unterschiedlichen Gründen nie zu sehen. Nur wenige der unzähligen und weltweit gepitchten Serien-Projekte werden vom Streamer bestellt und produziert. Und nicht mal Dreharbeiten sind mehr ein Garant dafür, dass eine Show tatsächlich das Licht der Welt erblickt.

In den vergangenen Jahren hat Netflix mehreren Projekten mitten in der Produktion den Stecker gezogen. Einige waren sogar bereits abgedreht und landeten schließlich im Giftschrank. Welche das sind? Hier haben wir für euch 8 fertige und unfertige Serienprojekte zusammengetragen, die wohl niemals veröffentlicht werden. Mit dabei sind ein abgedrehtes Historien-Action-Epos und ein Sci-Fi-Desaster, das 55 Millionen Dollar verschlang.

1. Serie aus dem Netflix-Giftschrank: Anna K

Netflix Promo zu Anna K

Anna K sollte eine moderne Neuinterpretation von Tolstois Anna Karenina werden – und zugleich die erste Serien-Eigenproduktion aus Russland. Im Frühjahr 2022 beschloss der Streamer allerdings im Zuge des Kriegs in der Ukraine, die Produktion aller russischen Projekte einzustellen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Dreharbeiten zur Serie Anna K bereits abgeschlossen.

2. Serie aus dem Netflix-Giftschrank: Baahubali - Before the Beginning

Splendid Baahubali: The Beginning

S.S. Rajamoulis Baahubali-Filme zählen zu den spektakulärsten Blockbustern des indischen Actionkinos. Nicht weniger episch sollte auch die für Netflix produzierte Prequel-Serie Baahubali: Before the Beginning werden. Die bereits 2019 abgedrehte erste Staffel soll Netflix jedoch überhaupt nicht begeistert haben. Das Projekt sollte mit doppeltem Budget nochmal komplett überarbeitet und neu gedreht werden. Das ist bisher nicht passiert. Seit 2022 hat die Baahubali-Serie kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben und zumindest die erste Version werden wir nie zu sehen bekommen.



3. Serie aus dem Netflix-Giftschrank: Bad Crimes

Netflix Nicole Byer in Nailed It

In den vergangenen Jahren musste die Animationsbranche einige harte Rückschläge verkraften. Zahlreiche Streamingdienste kürzten ihren Output an animierten Filmen und Serien radikal ein. Während viele Projekte, wie etwa Ava DVernays Fantasy-Serie Wings of Fire, in der Planungsphase eingestellt wurden, traf es die Cartoonserie Bad Crimes mitten in der Produktion. Das Comedy-Format sollte von zwei FBI-Agentinnen (mit den Stimmen von Nicole Byer und Lauren Lapkus) handeln, die grausame Verbrechen aufklären und es nebenbei ordentlich krachen lassen.

4. Serie aus dem Netflix-Giftschrank: Conquest

Santiago Cerini Hinter den Kulissen von Conquest

Fast schon aufregender als jede Netflix-Serie ist die haarsträubende Geschichte hinter der Science-Fiction-Produktion Conquest, die für den Streamer zum Start eines gewaltigen Franchises hätte werden sollen. Stattdessen betrog der Schöpfer Carl Rinsch Netflix um 55 Millionen Dollar. Wie viel Material der angedachten 13 Folgen tatsächlich gedreht wurde, ist unbekannt. Netflix (und wir) haben davon aber nichts zu sehen bekommen.

5. Serie aus dem Netflix-Giftschrank: The Green Beret's Guide to Surviving the Apocalypse

Netflix Green Beret's Guide

Als Mix aus Dokuformat und Comedy wurde bereits 2017 The Green Beret's Guide to Surviving the Apocalypse von Netflix angekündigt. Dieses sollte sich aus geskripteten wie ungeskripteten Szenen zusammensetzt und als schräger Ratgeber für Weltuntergangsszenarien fungieren. Die Serie wurde komplett gedreht und zählte Peter Berg und Matt Damon zu den Produzenten. Warum sie niemals veröffentlicht wurde, ist nicht bekannt. Drei fertige Folgen wurden von Regisseur Adam Newacheck bei Vimeo veröffentlicht.

6. Serie aus dem Netflix-Giftschrank: Grendel

Dark Horse Comics Grendel

Seit den 80er Jahren begeistern die düsteren Comic-Abenteuer des Super-Fieslings Grendel, dem Alter Ego des Schriftsteller Hunter Rose, der gleichzeitig als brutaler Attentäter und Mafia-Boss arbeitet. Für Netflix sollte daraus eine Live-Action-Serie entstehen, die auch komplett gedreht wurde. Nach den Dreharbeiten stampfte der Streamer das Projekt aus nicht näher benannten Gründen ein.

7. Serie aus dem Netflix-Giftschrank: Nothing Special

Netflix Nothing Special

Die Dramaserie Nothing Special ist ein weiterer Kollateralschaden der Einstellung sämtlicher russischer Netflix-Formate. Die Geschichte hätte sich um einen jungen Schauspieler gedreht, der in einer wohltätigen Einrichtung für Menschen mit Behinderungen arbeitet. Die Serie liegt nun komplett abgedreht im Netflix-Giftschrank.

8. Serie aus dem Netflix-Giftschrank: The Witcher - Rats

Netf Die Rattenbande in The Witcher

Zeitweise waren bei Netflix gleich zwei Fantasy-Spin-offs über junge Diebesbanden in der Entwicklung. Während ein komplett geschriebener Ableger für Shadow and Bone mitsamt der Hauptserie abgesägt wurde, kam ein Spin-off für The Witcher einen Schritt weiter. Im Jahr 2023 wurden die ersten Folgen einer Prequel-Serie über die kontroverse Rattenbande gedreht. Nach schlechten Testvorführungen wollte Netflix nicht mehr davon produzieren lassen. Das fertige Material könnte aber in die 4. Staffel von The Witcher einfließen, in der die Rattenbande eine größere Rolle einnimmt.

