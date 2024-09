Plötzlich Amazon-Bestseller: Als Herr der Ringe-Fan ist dieses Produkt ein absolutes Muss!

An diesem wunderschönen Objekt wird kaum ein Mittelerde-Fan vorbeikommen. Ihr könnt euch jetzt den einen Ring in ganz besonderer Form nach Hause holen und das bei Amazon günstiger als irgendwo sonst!

Mittlerweile ist die zweite Staffel Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht gestartet und wir haben alle wichtigen Infos für euch zusammengefasst. Egal ob ihr begeistert oder enttäuscht von der Amazon-Produktion seid, dieses Gadget werdet ihr bestimmt lieben:



Den einen Ring gibt es jetzt als wunderschöne LED-Lampe bei Amazon. Erst seit kurzem erhältlich, ist sie bereits der Bestseller Nummer 1 in der Kategorie Stimmungslichter. Kein Wunder, denn der riesige, beleuchtete Ring macht mächtig was her und ihr wisst ja: ein Ring sie zu knechten, sie alle zu binden...



Der Preis für die offiziell lizenzierte Deko-Lampe ist bei Amazon gerade richtig gut. Während ihr dort 39,99 Euro zahlt, kostet sie z.B. bei Elbenwald derzeit 54,99 Euro.

Ein stimmungsvolleres Licht für zu Hause kann ich mir kaum vorstellen. Der berüchtigte Ring sitzt auf einem Sockel im Stein-Look und die elbische Schrift wird beleuchtet, sobald ihr die Lampe einschaltet. Dabei versorgt ihr sie entweder über AAA-Batterien oder ein USB-C-Kabel mit Strom.

19 x 10 x 22 cm misst das gute Stück und eignet sich sowohl als Beleuchtung als auch Dekoration. So könnt ihr es in eure Büchersammlung zwischen der Herr der Ringe-Trilogie * und der Game of Thrones-Reihe * stellen. Oder ihr nutzt es als Nachtlicht für eure Kids.

Habt ihr jetzt richtig Lust auf die Filme bekommen, dann könnt ihr sie bei Amazon in brillantem 4K bekommen. Die Extended Edition mit allen drei Filmen in 4K * gibt's für 49,99 Euro.

LEGO Herr der Ringe auch im Angebot

Ein weiteres Highlight für eure Sammlung ist das LEGO Herr der Ringe: Bruchtal-Set. Das riesige Set begeistert mit 15 Mini-Figuren, über 6.000 Teilen und jeder Menge Details.

Besonders cool: Das Set ist modular, ihr könnt also einzelne Teile abnehmen und neu anordnen und so eure eigene Geschichte schreiben. Das 75 cm breite, 50 cm tiefe und 39 cm hohe Set gehört übrigens zu den zehn größten LEGO-Sets aller Zeiten.

