Pokémon: Neue Folgen laufen schon bald in Deutschland

Seit über 20 Jahren versucht Pokémon-Held Ash, der Allerbeste zu werden. Seine aktuellen Abenteuer finden bald ihren Weg nach Deutschland und das sogar ins Free-TV.

Die Episoden der vorherigen Pokémon-Staffel, die bei uns den Titelzusatz Sonne & Mond hatte, waren hierzulande noch bei Nick Deutschland beheimatet. Wenn Fans die 23. Staffel des Anime-Hits im TV verfolgen wollen, werden sie jedoch künftig einen anderen Sender einschalten müssen, denn Nick wird die aktuellste Staffel des Pokémon-Anime nicht ausstrahlen dürfen.

Die Reise des Pokémon-Anime führt zu Super RTL

Zukünftig wird Super RTL die neuen Folgen des Anime-Dauerbrenners ausstrahlen. Die entsprechende Entscheidung kommunizierte The Pokémon Company am gestrigen Abend. Im Laufe des Jahres soll Pokémon Reisen: Die Serie, so der deutsche Titel der 23. Staffel, auf Super RTL starten. Ein genauer Termin steht derzeit allerdings noch aus. Dafür könnt ihr euch bereits einen ersten Trailer zur Serie mit deutschen Untertiteln ansehen.

Der Trailer für Pokémon Reisen: Die Serie mit deutschen Untertiteln:

Pokemon Reisen - Die Serie - Trailer (Deutsch)

Aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation wurde die Produktion von Pokémon Reisen in Japan auf Eis gelegt. Somit teilt die Serie das Schicksal zahlreicher weiterer Anime-Produktionen, unter anderem von One Piece und Digimon Adventure (2020), die gegenwärtig ebenfalls pausieren. Bisher wurden in Japan 22 Episoden von Pokémon Reisen: Die Serie ausgestrahlt.



Worum geht es in Pokémon Reisen: Die Serie?

Für unseren Protagonisten Ash geht es nach seinen Abenteuern in Alola nun auf seine bisher womöglich abenteuerlichste Reise - oder zumindest seine zeitaufwendigste. Denn diesmal begibt sich unser junger Held auf Weltreise. Richtig gelesen, Ash bereist sämtliche Regionen, die wir in den vorherigen Staffeln kennengelernt haben, inklusive der neuen Galar-Region aus den aktuellen Spielen Pokémon Schild & Schwert.

Immer an Ashs Seite ist einmal mehr sein bester Freund Pikachu, doch sie haben auch einen neuen Begleiter dabei.

Das dynamische Duo erhält auf ihrer Reise Unterstützung vom jungen Goh, dessen Traum es ist, ein Exemplar von jedem auf der Welt bekannten Pokémon zu fangen. Dies schließt ebenfalls legendäre Pokémon wie Mew mit ein.

Pokémon Reisen: Die Serie startet im Laufe des Jahres auf Super RTL.

Werdet ihr euch die neuen Pokémon-Folgen auf Super RTL ansehen?