Preiskracher: Game of Thrones-Box am Black Friday bei Amazon deutlich günstiger

Anlässlich von Cyberweek und Black Friday könnt ihr die Game of Thrones-Box mit allen 8 Staffeln deutlich günstiger kaufen. Unsere Angebots-Übersicht.

Die Cyberweek ist im vollen Gange und wir haben ein sehr gutes Heimkino-Angebot für alle Game of Thrones-Fans gefunden. Der Versandhändler bietet alle 8 Staffeln in einer Box deutlich reduziert an. Hier kommt ihr zu unserem Black Friday- und Cyberweek-Ratgeber.

Cyberweek und Black Friday-Angebote für die Game of Thrones-Blu-ray-Box

Game of Thrones auf Blu-ray bei Amazon *

45 Prozent günstiger

Preisempfehlung: 145,05 Euro

Cyberweek-Preis: 79,99 Euro





Game of Thrones auf DVD bei Amazon *



44 Prozent günstiger

Preisempfehlung: 113,74 Euro

Cyberweek-Preis: 69,97 Euro

Die Rabatt-Aktion von Amazon läuft nur noch bis einschließlich morgen, den 27. November.



Das Game of Thrones 4K UHD Blu-ray Box-Set: Was ist der Vorteil?

Nicht runtergesetzt: Game of Thrones Staffel 1-8 in 4K bei Amazon *

Normalpreis: 167,99 Euro

Das 4K Ultra HD Box Set bietet über 70 Stunden Game of Thrones-Unterhaltung auf Deutsch. So könnt ihr die komplette Geschichte von Jon Schnee (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) und Tyrion Lannister (Peter Dinklage) noch einmal erleben. Der größte Vorteil der Box ist allerdings die Bild- und Tonqualität.

In Staffel 1-8 sehen wir aufregende Actionsequenzen wie die Schlacht am Schwarzwasser und die Schlacht der Bastarde. Aber auch das atmosphärisch dichte Szenenbild, die Kostüme und Schauplätze zeichnen GOT aus. All das kommt auf den UHD Blu-rays erst richtig zur Geltung.

So wirkt die teuerste Game of Thrones-Folge, Die Lange Nacht, plötzlich nicht mehr "zu dunkel", sondern perfekt. Starke Kontraste und so gut wie keine Fraktale stellt das PC Magazin im Artikel zur Box fest.

Wer die riesige Schlacht nur in Streaming-Qualität kennt, sieht sie dank der UHD Blu-rays mit neuen Augen.

Folgende Extras der UHD Blu-rays sind am interessantesten:

Das Reunion Special mit allen großen Stars der Serie, darunter Sean Bean, Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams, Kit Harington, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage sowie Überraschungs-Auftritten.

mit allen großen Stars der Serie, darunter Sean Bean, Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams, Kit Harington, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage sowie Überraschungs-Auftritten. Die große Dokumentation Die letzte Wache

Die letzte Wache Conquest & Rebellion: Eine animierte Geschichte der Sieben Königslande

Freut euch zusätzlich auf geschnittene Szenen und erhellende Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen. Wie entstanden die Drachen? Was ist an Königsmund echt und was wurde am Computer animiert? Diese und viele weitere Fragen zu den Hintergründen von Game of Thrones beantwortet das Bonusmaterial des Box-Sets.

*Bei diesen Links handelt es sich um Affiliate-Links. Mit dem Abschluss eines Kaufs über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Habt ihr Game of Thrones schon komplett daheim stehen?