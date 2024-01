Preissturz bei Amazon: Heimkino-Highlights aus 2023, eine Sci-Fi-Mega-Box mit 54 Blu-rays und mehr in limitierten Editionen

Bei Amazon gibt es gerade ordentlich Rabatt auf limitierte Steelbooks. Darunter finden sich aktuelle Titel aus dem letzten Jahr, sowie richtige Kultfilme in restaurierter 4K-Auflage. Neben einzelnen Blockbustern sind auch umfangreiche Sammlerboxen vertreten.

Bei Amazon gibt es immer wieder gute Rabatt-Aktionen fürs Heimkino, aber diesmal sind unter den stark reduzierten Artikel jede Menge Highlights aus dem Jahr 2023 dabei. Auch große Fan-Kollektionen wurden zwischen 16 und 69 Prozent heruntergesetzt. Für die meisten Steelbooks zahlt ihr durchschnittlich 35 Prozent weniger und darunter sind einige der erfolgreichsten Blockbuster aus dem letzten Jahr. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Limitierte Editionen stark reduziert bei Amazon Deal Zum Deal

Mega Heimkino-Highlichts aus dem Jahr 2023

Der erfolgreichste Film des Jahres 2023 war Barbie, mit einem unglaublichen Einspielergebnis von 1,4 Milliarden US-Dollar. Die limitierte Steelbook-Edition gibt es heruntergesetzt auf 4K * und Blu-ray *. Ein weiteres Kino-Sommerhighlight und ein echter Action-Kracher ist Mission: Impossible - Dead Reckoning - Teil eins *. Auf das Steelbook in 4K spart ihr 10 Euro.

Auch Horror-Filmfans sind dieses Jahr nicht zu kurz gekommen. Mit The Nun II * ging das erfolgreiche Conjuring-Franchise weiter, auf die Heimkino-Edition spart ihr 15 Euro. Eine weitere erfolgreiche Fortsetzung lief letztes Jahr im Kino. In Meg 2 * werden Jason Statham und seine Crew von riesigen Haien gejagt. Und als echte Filmklassiker sind Rocky 1 * und Rocky 3 * vertreten in einer neuen limitierten 4K-Auflage, die im März erschienen ist.

Amazon Star Trek Collection mit 54 Blu-rays

Umfangreiche Fan-Collection-Boxen stark reduziert

Das Sci-Fi-Highlight ist die Star Trek: The Picard Legacy Collection * auf die ihr ganze 85 Euro spart. Die limitierte Geschenk-Edition enthält alle Filme und alle Staffeln, was 54 (!) Blu-rays und 166 Stunden Weltraum-Abenteuer entspricht. Vom All geht es in den Himmel mit der Top Gun Superfan-Collection *, die beide Filme in 4K und viele Gadgets enthält. Ganze 30 Euro spart ihr auf das Set.

Die Transformers-Filmreihe * gibt es in einer hochwertigen Box mit Magnetverschluss. Darin sind alle sechs Filme bis Bumblebee auf 4K und Blu-ray inklusive Bonusmaterial enthalten. Den neusten Teil Transformers: Aufstieg der Bestien * findet ihr ergänzend ebenfalls im reduzierten Steelbook bei Amazon.

Genreübergreifend und mit älteren und neueren Titeln hat sich Warner Brother anlässlich seines 100sten Geburtstags eine ganz besondere Film-Collection * ausgedacht. Sie enthält die zehn hochgelobten Kultfilme Goodfellas, Erbarmungslos, Matrix, The Green Mile, Joker, Argo, Inception, Ready Player One, Interstellar, Mad Max - Fury Road in 4K.

Die Heimkino-Aktion bei Amazon enthält viele actionreiche Blockbuster-Highlights, aber auch ältere Titel mit Kultstatus sind vertreten. Wem noch der ein oder andere Film in seiner Sammlung fehlt, könnte bei den limitierten Steelbooks fündig werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.