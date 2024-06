Prime Day 2024 mit Bluetooth-Kopfhörern im Angebot: Informiert euch jetzt über die beliebtesten Modelle

Vermutlich findet im Juli der Prime Day 2024 statt und wir werfen einen Blick auf die besten Bluetooth In-Ear und Over-Ear-Kopfhörern von Sony, Sennheiser und Co. Informiert euch schon jetzt über mögliche Angebote.

Wir gehen davon aus, dass es im Juli so weit sein könnte: Der Amazon Prime Day 2024 öffnet bereits zum zehnten Mal für Schnäppchenjäger:innen seine Türen. Es werden wieder viele starke Technik-Deals erwartet, darunter auch hochwertige Bluetooth In-Ear und Over-Ear-Kopfhörer. Da die Angebote oftmals begrenzt sind, solltet ihr euch schon im Vorfeld über gute Geräte informieren. Wir stellen euch einige der beliebtesten Modelle vor.



Die besten In-Ear Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling

Bei den In-Ear-Kopfhörern mit Noise Cancelling sind die Sony WF-1000XM5 * ganz vorne mit dabei. Ausgestattet mit hohem Tragekomfort, vielen Extras und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit sind sie der perfekte Begleiter im Alltag. Durch die Schnellladefunktion reichen schon drei Minuten laden, um eine Stunde Musik zu genießen. Schon jetzt findet ihr die Kopfhörer bei Amazon um 29 Prozent reduziert.

Sony WF-1000XM5 In-Ear Kopfhörer Deal Zu Amazon

Wem das Modell zu hochpreisig ist, sollte sich das Vorgängermodell WF-1000XM4 * merken, das zwar in Sachen Klang und Funktionen kleinere Abstriche macht, aber dafür eben auch erschwinglicher ist.



Für Apple-Nutzer:innen sind auch die Apple AirPods Pro * der zweiten Generation eine klare Empfehlung. Sie bieten nicht nur eine hervorragende Klangqualität und aktive Geräuschunterdrückung, sondern auch eine nahtlose Integration mit allen Apple-Geräten.

Bluetooth-Kopfhörer für den Sport

In-Ear-Kopfhörer eignen sich besonders für diejenigen unter euch, die sich beim Sport gerne von Musik, Podcasts oder Hörbüchern begleiten lassen. Sehr wichtig ist neben einem guten Klang, vor allem ein fester Sitz. Bei der Testseite hifi.de führen die Beats Fit Pro * die Bestenliste der Sportkopfhörer an. Mit den Earbuds könnt ihr bei Joggingrunden sogar 3D-Sound genießen. Ein weiteres großes Plus ist das Adaptive EQ, hier wird der Klang automatisch an eure Ohrform anpasst.

Amazon

Günstiger, aber ebenfalls ein Top-Modell sind die Sport True Wireless Kopfhörer von Sennheiser *, die es aktuell schon für 100 Euro gibt. Neben einem starken Halt, bieten die Earbuds auch umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten, was sie auch abseits des Fitnessstudios zu einem tollen Wegbegleiter macht. Auf Noise Cancelling muss hier jedoch verzichtet werden.

Noch mehr Infos über den Amazon Prime Day 2024

Die besten Over-Ear-Kopfhörer zum Prime Day 2024

Wie schon bei den In-Ears, führt Sony auch bei den Bluetooth Over-Ears viele Bestenlisten an. Das Modell WH-1000XM5 * bietet eine der besten Geräuschunterdrückungen auf dem Markt an. Um Geld zu sparen, lohnt sich auch hier wieder ein Blick auf das günstigere Vorgängermodell WH-1000XM4 *, was lange Zeit zu den besten Kopfhörern gehörte, bis Sony sich selbst überbot.

Mit einer beachtlichen Akkuleistung sind die Sennheiser Momentum 4 * ausgestattet, die auf erstaunliche bis zu 60 Stunden Musikgenuss kommen. Die leichten Over-Ears bieten einen hohen Tragekomfort und erstklassigen Klang. Schon vor dem Prime Day sind die Momentum 4 um über 100 Euro reduziert.



Audioprofi Bose hat mit den QuietComfort * beliebte Over-Ear-Kopfhörer entwickelt, die sich durch Noise Cancelling auszeichnen. Mit der beeindruckenden Klangqualität kommen Fans des druckvollen Bose-Sounds mit kräftigen Bässen auf ihre Kosten.

Der Prime Day ist ein exklusives Shopping-Event für Amazon Prime-Mitglieder:innen. Wer kein Abo hat, kann dafür auch den kostenlosen 30-tägigen Probezeitraum abschließen, um die Tausenden von Rabatten und Blitzangeboten wahrzunehmen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.