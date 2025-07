Tom Kaulitz schwärmte schon als Teenager von Heidi Klum: So süß sprach er mit 17 Jahren über seine spätere Ehefrau

Supermodel Heidi Klum und Rockstar Tom Kaulitz gelten seit ihrer Hochzeit 2019 als DAS deutsche Traumpaar in Hollywood. Doch eine Sache dürfte selbst Fans überraschen: Tom Kaulitz schwärmte schon als Jugendlicher öffentlich von der blonden Schönheit – obwohl Heidi damals mit einem anderen Mann verheiratet war.

Während viele dachten, dass das Supermodel und der Rockstar wegen des hohen Altersunterschiedes keine Zukunft haben würden, überzeugen Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (35) seit vielen Jahren vom Gegenteil: Das erfolgreiche Power-Pärchen zeigt sich auch 6 Jahre nach der Hochzeit so verliebt wie am ersten Tag. Jetzt tauchte ein süßer Interview-Ausschnitt aus dem Jahr 2007 wieder auf, in dem Tom Kaulitz ein überraschendes Geständnis macht: Heidi Klum sei seine absolute Traumfrau.

11 Jahre vor dem ersten Kennenlernen: Tom Kaulitz stand als Teenager auf Heidi Klum

20 Jahre sind vergangen, seit Tokio Hotel mit ihrem Mega-Hit "Durch den Monsun" durchstarteten. Die Magdeburger Gruppe schlug ein wie eine Bombe und wurde zum Teenie-Phänomen, das in ganz Europa vor ausverkauften Stadien spielte. Vor allem die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz mauserten sich zu echten Superstars, die Fan-Herzen höher schlagen ließen.

Im Jahr 2007 interviewt das Jugendmagazin Bravo die Band und will prompt von den damals noch minderjährigen Stars wissen, wer ihre Traumfrauen seien. Schlagzeuger Gustav und Bassist Georg gaben damals an, dass sie auf Eva Longoria (Desperate Housewives) stehen, Bill hingegen sei von Ashley Olsen (Full House) begeistert. Dann kommt die Antwort des 17-jährigen Tom Kaulitz: Er stehe total auf Supermodel Heidi Klum. In diesem süßen Clip, der backstage gedreht wurde, macht der blutjunge Tom deutlich, wie nervös ihn die GNTM-Schönheit macht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr spannende News zum Thema:

Wenn Träume wahr werden: So lernten sich Heidi und Tom in Hollywood kennen

Damals hätte Tom niemals ahnen können, dass seine unschuldige Jugendschwärmerei zehn Jahre später Realität werden würde. Schließlich schien Heidi Klum für den deutschen Rock-Bubi damals unerreichbar. Das 16 Jahre ältere Model war schon in seinen 30ern, lebte in Hollywood und war mit dem Sänger Seal verheiratet, mit dem es drei gemeinsame Kinder hatte.

Wider aller Erwartungen meinte das Schicksal es dann aber doch gut mit Tom. Er wanderte in den 2010er-Jahren nach Hollywood aus und lernte Heidi Klum 2018 durch einen glücklichen Zufall bei einer Geburtstagsfeier kennen. Die GNTM-Ikone berichtet rückblickend, dass sie sofort von dem bärtigen Rockmusiker begeistert gewesen sei und kaum ihre Augen von ihm habe lassen können. Die beiden verliebten sich sofort und gaben sich nur ein Jahr später das Ja-Wort. Heidi nahm sogar Toms Namen an und heißt ganz somit offiziell Heidi Kaulitz.