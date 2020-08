Promi Big Brother 2020: Die ersten 12 Kandidaten stehen fest

Sat.1 hat einen Großteil der Kandidaten für Promi Big Brother 2020 bestätigt. Seht hier 12 Teilnehmer und ihre Instagram-Profile. Außerdem: Gerüchte, Start und Länge der Show.

Einige Namen geisterten schon durch die Boulevard-Presse, jetzt aber hat Sat.1 die ersten 12 Kandidaten und damit einen Großteil des Casts für Promi Big Brother 2020 bekanntgegeben, wie Wunschliste berichtet.

Noch fehlen 4 Bewohner, bevor die Show diese Woche starten kann. Wir zeigen euch die Kandidaten und ihre Instagram-Profile.



Promi Big Brother: 11 bestätigte Kandidaten und ihre Instagram-Profile

Kathy Kelly (Sängerin)

Jasmin Tawil (GZSZ-Star)

Ikke Hüftgold (Schlagersänger)

Udo Bönstrup/ Hendrik Nitsch (Comedian)

Adela Smajic (Schweizer Bachelorette 2018)

Sascha Heyna (QVC-Verkäufer)

Saskia Beecks (Berlin Tag und Nacht)

Elena Lucia Ameur (Berlin Tag und Nacht)

Senay Güler (Schauspieler und DJ)

Emmy Russ (Reality-Star)

Mischa Meyer (Love Island)

Promi Big Brother-Gerüchte: 4 Kandidaten fehlen noch

Außerdem sicher dabei: Claudia Kohde-Kilsch (Ex-Tennisspielerin). Ganz voll ist der Container damit nicht. Erstmals sollen 16 Kandidatinnen und Kandidaten einziehen und damit so viele wie noch nie zuvor. Gehandelt werden derzeit etwa Michael Ballacks Ex-Frau Simone Mecky-Ballack und die Drag Queen Katy Bähm.

Promi Big Brother so groß wie nie: Wann geht es los?

Der Start ist für den kommenden Freitag, also den 7. August festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt leben die Stars und Sternchen dann erstmals 3 Wochen in ihrer eigenen kleinen Welt. Sonst dauerte die Show lediglich 2 Wochen. Wir sehen Promi Big Brother also im XXL-Format.

