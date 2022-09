ProSieben bringt nach 8 Jahren eine der besten Raab-Shows zurück – sie lief nur 4 Mal im TV

Es passiert: Das nächste Raab-Event kehrt zu ProSieben zurück. Sebastian Pufpaff legt die Autoball-WM neu auf. Erfahrt hier alles über das Comeback.

Sechs Jahre lang gehörte die Show zum festen Programm, wenn ein großes Fußballturnier stattfand. 2008 erfand Stefan Raab die Autoball-EM bzw. WM. NachTV total, dem Turmspringen (bei RTL) und der Wok-WM legt ProSieben nun auch dieses bizarre Sport-Event neu auf.

Wann kehrt Stefan Raabs Autoball-WM zurück?

Den Anlass für das Revival bietet die umstrittene WM 2022 in Katar, die am 20. November anläuft. TV total-Moderator Sebastian Pufpaff hatte die Nachricht gestern in seiner Show verkündet. Wie DWDL berichtet, soll die Autoball-WM am 16. Dezember 2022 steigen. Das ist der Freitag vor dem WM-Finale, an dem kein Spiel des Turniers laufen wird. Die Aufmerksamkeit gilt also voll dem Auto-Pendant.

Die Autoball-WM kehrt zurück und das ist nur folgerichtig

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zuletzt ausgetragen wurde der Raab-Wettkampf vor der WM 2014, die Deutschland bekanntlich gewann (ein gutes Omen?) Seit Raabs Ruhestand im Jahr 2015 ruhte die Show und das war in diesem Fall besonders schade. Denn anders als viele andere Shows dieser Art bot Autoball echte Spannung und nicht nur Jux.

Beim Wok dominierten Bob-Profis wie Georg Hackl, beim Turmspringen Athleten wie Fabian Hambüchen. Der Ausgang des Wettbewerbs war mehr oder weniger gesetzt. Beim Autoball ist das anders. Das Konzept sieht vor, mit einem Kleinwagen einen kleinkindgroßen Ball in das Tor des Gegners oder der Gegnerin zu manövrieren. Für diesen Modus gibt es kein Gegenstück im Profisport. Gut mit einem Auto umgehen zu können, hilft sicher, ist aber noch längst nicht alles.

Damit gehörte die Autoball-WM zu den absoluten Highlights unter den Raab-Erfindungen, wenngleich sie nicht besonders umweltschonend ist. Und da die Show nur 4 Mal (2008, 2010, 2012, 2014) lief, hat sich ihr Konzept auch nie abgenutzt.

TV total Moderator Sebastian Pufpaff tritt bei dem Turnier für Deutschland an. Die anderen Teilnehmer:innen sind noch nicht bekannt. Laufen wird das alles in der ZAG Arena in Hannover.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von diesem Show-Comeback?