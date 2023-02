ProSieben kürzt Heidi Klum-Statement aus neuer Germany's Next Topmodel-Folge – Moviepilot hat nachgefragt, warum

In der letzten GNTM-Folge äußerte sich Heidi Klum zu den Vorwürfen gegen die Show. In der digitalen Version ist das Statement allerdings nicht mehr enthalten. Warum?

Es war eine Premiere in 17 Jahren Germany's Next Topmodel-Geschichte: In der ersten Folge der neuen Staffel hatte sich Heidi Klum am Donnerstag erstmals umfassend zur wachsenden Kritik an der Show geäußert. Knapp 10 Minuten sprach Klum über Vorwürfe, die in den letzten Monaten gegen sie und die Show öffentlich wurden. Dabei wurde unter anderem auch ein Artikel von Moviepilot zu Aussagen einer ehemaligen Teilnehmerin eingeblendet.

Doch diese überraschende Positionierung Klums konnte nur sehen, wer die Sendung live im TV verfolgte.

ProSieben schneidet Heidi Klums Statement aus der Show

Das Magazin der Spiegel hatte im Februar erstmalig Einblicke in die Verträge der angehenden Model-Kandidatinnen gewährt. Im Artikel sprach ein Anwalt von branchenunüblichen "Knebelverträgen". Auch Ex-Teilnehmerinnen selbst hatten sich in der Vergangenheit schon mehrfach zu den Drehs für die Sendung geäußert. So sollen Challenges manipuliert worden und Stürze bei Laufsteg-Drehs bewusst provovziert worden seien.

Heidi Klum streitet dies in ihrem Statement ab. "Es ist selbstverständlich nicht in meinem Interesse, dass sich ein Model in meiner Show verletzt", so das Model. Außerdem sei alles, was im Rahmen der Show gezeigt würde, echt.

Im Detail nachvollziehen lässt sich das jetzt nicht mehr. Nach der linearen Ausstrahlung im TV landete die Folge wie gewohnt in der Joyn-Mediathek. Hier fehlt allerdings Heidi Klums Ansprache.

Wie kam es zu der Entscheidung? Und ist geplant, Heidi Klums Aussagen zur GNTM-Debatte separat zu veröffentlichen? Moviepilot hat bei ProSieben nachgefragt.

Was ProSieben zu den 10 fehlenden Minuten der Germany's Next Topmodel-Folge sagt

Der Sender reagierte schnell – und kurz angebunden. ProSieben-Sprecher Christoph Körfer lässt sich in einer Mail gegenüber Moviepilot so zitieren:

Manche Dinge wiederholen sich nicht im Leben. Und für andere ist 20:15 Uhr auf ProSieben die beste Zeit.

Über die Beweggründe lässt sich also lediglich spekulieren. Unwahrscheinlich scheint aber nicht, dass Heidi Klums Statement trotzdem größere (Online-)Kreise zieht. Auf die Meme-Community ist schließlich Verlass. Und die Ex-Kandidatinnen, die ihre ehemalige Mentorin öffentlich kritisierten, dürften zu diesen 10 Minuten GNTM-Geschichte auch noch etwas zu sagen haben.