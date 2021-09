Purer Horror im neuen Resident Evil-Film, aber noch kein Trailer: Zwei Hinweise zur möglichen Veröffentlichung

Nach ersten Bildern lässt der Trailer zum neuen Resident Evil-Film weiter auf sich warten. Wir haben Hinweise rausgesucht, wann die ersten bewegten Bilder erscheinen könnten.

Der neue Resident Evil-Film soll sich durch mehr Horror viel stärker an den ersten Teilen der Videospielreihe orientieren. Von den bisherigen Verfilmungen, die wenig mit den Spielen zu tun hatten und mehr auf Action setzten, will sich der Blockbuster von Johannes Roberts also konsequent abheben.

Nachdem vor rund zwei Wochen erste Bilder aus Resident Evil: Welcome to Raccoon City veröffentlicht wurden, lässt ein Trailer immer noch auf sich warten. Wir haben Hinweise gesammelt, dass dieser noch im September kommen sollte.

Fehlender Resident Evil-Trailer kann, muss aber kein schlechtes Zeichen sein

Resident Evil: Welcome to Raccoon City soll Ende November in den deutschen Kinos starten, was gar nicht mehr so lange hin ist. Zumindest wenn wir bedenken, dass es bis auf die wenigen ersten Bilder noch gar keinen Trailer gibt. Oft ist es kein gutes Zeichen für die Qualität des Films, wenn vor dem Kinostart erst spät ein Trailer kommt oder allgemein weniger Geld in Werbemittel investiert wird.

Hier könnt ihr immerhin mal wieder den Trailer zum ersten Resident Evil-Film schauen:

Resident Evil - Trailer (Deutsch) HD

Wir haben noch keine Sekunde aus Resident Evil: Welcome to Raccoon City gesehen, aber anscheinend schon einige glückliche Auserwählte. Die Suche in Reddit-Foren zur neuen Resident Evil-Adaption bringt zumindest Berichte hervor, dass es wohl schon erste Testvorführungen des Horrorfilms gab, die angeblich zu positiven Reaktionen führten. Diese Info wurde auch von einer Resident Evil-Fanseite auf Twitter geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zwei Hinweise auf Trailer zum neuen Resident Evil-Film noch im September

Offizielle Infos zur Veröffentlichung des Trailers zum neuen Resident Evil-Film gibt es nicht. Wir gehen aber davon aus, dass die erste Vorschau noch im September kommt. Dafür spricht nicht nur das Startdatum im November, sondern zwei weitere Hinweise.

Ein Youtuber erklärt im Video, dass am 30. September die Tokyo Game Show von Capcom stattfindet. Dazu gibt es schon einen Zeitplan des Programms, zu dem auch die Vorstellung eines sogenannten "Exclusive First Look Videos" zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City gehört. Dabei könnte es sich um den ersten Trailer zum Film handeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zwei Tage früher hätte das Studio die Gelegenheit, den ersten Trailer zu einem passenden Easter Egg-Datum aus den Spielen zu veröffentlichen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Also ich sage voraus, dass wir den Welcome to Raccoon City-Trailer am 28. September 2021 bei Tageslicht bekommen. Habe ich recht?

Bei dieser Einschätzung handelt es sich um eine Referenz an das dritte Resident Evil-Spiel. Hier sagt Jill Valentine das bekannte Zitat:

28 September. Tageslicht... Die Monster haben die Stadt übernommen. Irgendwie... Ich lebe noch...

Wir gehen also davon aus, dass der erste Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City noch Ende September erscheint. Bei uns soll der Film dann am 25. November im Kino starten.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.