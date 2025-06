Queer in der Zombie-Apokalypse: 6 fantastische Serien-Tipps mit LGBTQ+ Fokus aus diesem Jahr

Zum Pride Month 2025 haben wir sechs bunte Serienempfehlungen aus dem Serienjahr 2025 für euch herausgesucht, die mit queeren Perspektiven gelungene und vielfältige Binge-Unterhaltung versprechen.

Das bisherige Serienprogramm der Streaming-Dienste und TV-Sender in diesem Jahr ist ein trauriger Anblick. Die Anzahl queerer Serien und LGBTQ+ Charaktere erreicht einen erschreckenden Tiefstand. Das heißt aber zum Glück nicht, dass es keine originellen Geschichten bei Amazon, Disney+ und Co. zu entdecken gibt, die jede Watchlist bereichern.

Aber welche richtig guten queeren Serien gab es dieses Jahr bereits zu entdecken? Zum Pride Month 2025 haben wir für euch die Streaming-Landschaft durchforstet und sechs aktuelle Serien-Tipps zum Thema LGBTQ+ mitgebracht, die sich wirklich lohnen. Von inklusiver Science-Fiction bis zur queeren Liebe in der Zombie-Dystopie ist alles dabei.

1. Mid Century Modern ist das schwule Golden Girls

Mid-Century Modern - S01 Trailer (English) HD

Mit Will & Grace erschufen Max Mutchnick und David Kohan Ende der 90er einen Meilenstein queerer Repräsentation im Mainstream-Fernsehen. Ihre neueste Sitcom Mid-Century Modern ist vielleicht weniger fortschrittlich, aber genauso unterhaltsam. Denn das "Gay Golden Girls" fühlt sich an wie eine klassische Multi-Camera-Comedy der 80er, deren Existenz damals kaum möglich war.

Der schwule BH-Verkäufer Bunny (Nathan Lane) holt nach einem Todesfall seine beiden besten Freunde Jerry (Matt Bomer) und Arthur (Nathan Lee Graham) nach Palm Springs und lebt fortan mit diesen – und seiner giftigen Mutter Sybil (Linda Lavin) – unter einem Dach. Gemeinsam sind sie flamboyant, zickig, tuntig und natürlich immer fabulous. Der Humor ist old-fashioned, bedient jedes schwule Klischee, aber hat das Herz immer am rechten Fleck.

Alle 10 Folgen von Mid-Century Modern findet ihr bei Disney+

2. Lost Boys and Fairies ist ein emotionales Brett

Lost Boys and Fairies - Trailer (English) HD

Wer während des Pride Month vor allem queere Feelgood-Unterhaltung schauen möchte, sollte Lost Boys and Fairies vielleicht für einen späteren Zeitpunkt aufheben – aber keinesfalls verpassen. Die dreiteilige Miniserie möchte nämlich euer Herz erobern, um es anschließend in Tausend Teile zu zersprengen. Doch zuvor folgen wir dem walisischen Dragkünstler Gabriel (Sion Daniel Young) und seinem Partner Andy (Fra Fee), die ein Kind adoptieren wollen.

Teils skurril, teils erschütternd ist der Blick auf komplizierte Adoptionsprozesse, während zunächst alles auf eine Found-Family-Story fürs Herz hinausläuft. Doch irgendwann zieht Lost Boys and Fairies uns mit einem niederschmetternden Twist den Boden unter den Füßen weg. Mit unerwartet emotionaler Wucht lässt die Serie Träume an der harschen Realität zerschellen und entwickelt sich in ein mitreißendes wie aufwühlendes Charakterdrama, das zu den ganz großen Highlights des Jahres zählt.

Die komplette Miniserie Lost Boys and Fairies streamt in der Arte-Mediathek (verfügbar bis 4. Dezember)

3. Etoile tänzelt mit Humor durch die Welt des Balletts

Étoile - S01 Trailer (English) HD

Für Fans der Kult-Dramedy Gilmore Girls ist Étoile Pflichtprogramm. Die neue Serie der beiden Creator Amy Sherman-Palladino und Daniel Palladino erzählt zwar keine vollwertige queere Geschichte, entführt aber in eine Welt, die von zahlreichen LBGTQ+ Charakteren bewohnt wird: die Welt des Balletts.

Die chaotische Comedy folgt den Erlebnissen zweier Kompanien aus New York und Paris, die ihre besten Talente untereinander austauschen, um ihre renommierten Häuser aus der Krise zu helfen. Das Ergebnis ist ein schriller Clash der Kulturen und Egos, der mit bissigen Dialogen, zahlreichen exzentrischen Figuren begeistert – und im späteren Verlauf mit einer süßen, queeren Romanze den emotionalen Anker findet. Leider hat Amazon die Serie nach einer Staffel wieder abgesetzt.

Alle 8 Folgen von Étoile streamen bei Amazon Prime Video

4. Murderbot zeigt Science-Fiction von seiner queersten Seite

Murderbot - S01 Trailer (Deutsch) HD

Eine der besten neuen Sci-Fi-Serien 2025 zeigt uns eine zugleich dystopische wie auch hoffnungsvolle Zukunftsvision, die sich als überraschende Serienkuscheldecke für Genrefans aus der LGBTQ+ Community entpuppt. Queerness, Genderdiversität sowie alternative Beziehungsformen sind in Murderbot ebenso selbstverständlich wie der Wunsch eines geschlechtslosen Cyborgs, als Individuum akzeptiert zu werden – und einfach von anderen Menschen in Ruhe gelassen zu werden, um Serien zu bingen.

Murderbot läuft aktuell bei Apple TV+

5. Überkompensation ist eine schrille College-Comedy

Overcompensating - S01 Trailer (English) HD

An der Oberfläche ist Überkompensation eine schräge College-Comedy, vollgestopft mit peinlichen Sexabenteuern und reichlich Cringe-Humor. Wer American Pie oder zuletzt The Sex Lives of College Girls mochte, ist hier genau an der richtigen Adresse. Im Kern ist die Serie aber eine äußerst tragische Story über die internalisierte Homophobie des ungeouteten Hauptcharakters Bennie (Benito Skinner), der als Freshman alles dafür tut, um bloß nicht als schwuler Mann erkannt zu werden.

Mit performativer Maskulinität mischt sich Benny unter die Dudebros auf dem Campus und manövriert sich in so manche schmerzhaft-peinliche Situation, um so hetero wie nur möglich zu wirken. Diese Absurdität, sich in Klischeeschubladen zu zwängen, aus Angst man selbst zu sein, betrifft aber längst nicht nur Benny, sondern auch viele weitere Figuren. Überkompensation ist dabei ebenso satirisch wie unterhaltsam.

Alle 8 Folgen von Überkompensation streamen bei Amazon Prime Video

6. The Last of Us Staffel 2 erleuchtet die Zombie-Dystopie mit Liebe

The Last of Us - S02 Trailer (Deutsch) HD

Von Feelgood-Unterhaltung kann man bei The Last of Us eigentlich nicht sprechen. Doch die sich entwickelnde Romanze zwischen der lesbischen Ellie (Bella Ramsey) und der bisexuellen Dina (Isabela Merced) strahlt mit ihren Lichtblickmomenten inmitten von blutiger Rache und einem grausamen Konflikt zwischen der Washington Liberation Front und der Seraphiten umso mehr. Dass die aufkeimende Liebe zweier queerer Frauen in einer Mainstream-Serie wie The Last of Us derart großen Raum einnehmen darf, ist nicht nur erfrischend, sondern in aktuellen Zeiten auch ein wichtiges Statement.

alle 2 Staffeln von The Last of Us streamen bei Sky/WOW

Wenn ihr noch weitere Serien-Tipps mit spannenden LGBTQ-Themen und -Figuren aus diesem Jahr sucht, haben wir zum Abschluss für euch noch ein paar honorable Mentions:

Podcast: Die 15 besten Serien im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Juni umfassen neben spannenden neuen Thrillerserien auch eine Action-Rückkehr mit Arnold Schwarzenegger, Neues aus dem Marvel Cinematic Universe, The Bear-Nachschub sowie ein Mittelalter-Abenteuer und das große Finale des Netflix-Hits Squid Game.