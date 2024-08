"Mir egal, ob er gut ist": Quentin Tarantino will eine der besten Filmreihen niemals weiterschauen, obwohl die Fortsetzung seit 5 Jahren existiert

Quentin Tarantino hält sich nicht mit intensiven Filmmeinungen zurück. In einem aktuellen Gespräch hat er seine Liebe zu einer Trilogie gestanden, bei der er den schon veröffentlichten vierten Teil nie schauen will.

Neben der Liebe für seine eigenen Werke spricht Kultregisseur Quentin Tarantino auch oft über unzählige andere Filme aus der Geschichte des Kinos. Jetzt war er im Club Random Podcast von Bill Maher zu Gast, wo er sein Herz für die beliebte Toy Story-Reihe ausschüttete. Dabei erklärte Tarantino auch, wieso er A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando wahrscheinlich niemals schauen wird.

Quentin Tarantino will seine Liebe für die Toy Story-Trilogie nicht riskieren

Laut Deadline erklärt der Regisseur in Mahers Podcast, dass die ersten drei Toy Story-Filme neben der Dollar-Trilogie (Für eine Handvoll Dollar, Für ein paar Dollar mehr, Zwei glorreiche Halunken) von Sergio Leone eine perfekte Trilogie darstellen. Besonders stark schwärmt Tarantino für Toy Story 3:

Im Fall von Toy Story ist der dritte einfach großartig. Er ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Und wenn du die anderen beiden gesehen hast, ist es einfach niederschmetternd.

Da er die ersten drei Toy Story-Filme so sehr ins Herz geschlossen hat, will Tarantino diesen Eindruck nicht mit der Sichtung der jüngsten Fortsetzung gefährden:

Aber die Sache ist die: Drei Jahre später oder so haben sie einen vierten gemacht und ich habe keine Lust, ihn zu schauen. Ihr habt die Geschichte wirklich so perfekt beendet, wie ihr nur konntet, also nein, es ist mir egal, ob er gut ist. Ich bin fertig.

Schaut hier den Trailer zu Toy Story 4:

A Toy Story Alles Hört auf kein Kommando - Teaser (Deutsch) HD

Bald gibt es 2 Toy Story-Filme, die Tarantino wohl nie schauen wird

An den weltweiten Kinokassen konnte Toy Story 4 vor fünf Jahren laut Box Office Mojo über 1 Milliarde Dollar einspielen. Dadurch ist es wenig überraschend, dass Pixar Anfang 2023 einen fünften Teil angekündigt hat. In den USA soll Toy Story 5 am 19. Juni 2026 ins Kino kommen. Ein deutsches Datum ist noch nicht bekannt.

Ob Tarantino seine Meinung ändert und beide Toy Story-Fortsetzungen nach Teil 3 irgendwann doch noch schaut, bleibt abzuwarten. Ihr könnt Toy Story 1-4 jederzeit im Disney+-Abo streamen.