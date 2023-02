Quentin Tarantino schnitt Kampfszene mit Action-Meister aus Kill Bill 2 – ihr könnt sie aber noch schauen

Kill Bill 2 sollte ursprünglich eine Action-Szene zwischen Bill Carradine und Martial-Arts-Veteran Michael Jai White enthalten. Sie wurde aus dem Film entfernt, ist aber nicht verloren gegangen.

Action-Szene in Tarantino-Meisterwerk sollte Bills Kampfkünste demonstrieren

Die Szene war unter anderem als nicht veröffentlichte Szene auf einer der DVD-Versionen von Kill Bill 2 enthalten, wie Slashfilm berichtet. In einer Rückblende laufen dort Bill und Schülerin Kiddo einem Gegner in die Arme, der Rache für seinen Meister nehmen will. Martial-Arts-Ass White (The Dark Knight, Undisputed 2) veröffentlichte die Sequenz 2016 über Facebook.

Trotz der minderen Qualität wird der Reiz der Szene für viele Action-Fans wohl nicht verloren gehen. Warum wurde sie also aus dem Film entfernt? Carradine zufolge "passte die Szene laut Quentin nicht so richtig in den Film" (via Coming Soon ) oder wurde schlicht aus Gründen von Rhythmus und Geschwindigkeit rausgeworfen. Im Übrigen entschied sich Tarantino schließlich für eine andere Szene, um Bill vorzustellen. Die Kampfszene mit der Demonstration seiner Kampfkünste war damit mehr oder weniger obsolet.

Fans von White hätte die Sequenz im Film sicher gefreut, zumal der Regisseur den Schauspieler laut Interview unbedingt in Kill Bill haben wollte. Aber wer weiß? Hoffnungen auf Teil 3 existieren weiterhin. Und noch ist Tarantinos Filmkarriere nicht beendet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

