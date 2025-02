Quentin Tarantino liebt einen James Bond-Film besonders – aber es ist keiner mit Daniel Craig

Quentin Tarantino ist großer Fan von James Bond. Auch sein Lieblingsfilm aus der Kult-Reihe um den britischen Agenten ist kein Geheimnis mehr.

Hollywood-Regisseur Quentin Tarantino ist bekennender Fan der Filmreihe um den britischen Geheimagenten 007. Einer davon hat es ihm dabei besonders angetan.

Tarantinos Lieblings-Bond enthüllt

Wie Far Out Magazine im Juli 2023 berichtete, ist Tarantinos Lieblings-Bond bereits seit einem Auftritt von 2004 in The Tonight Show with Jay Leno kein Geheimnis mehr: Es handelt sich um James Bond 007 - Liebesgrüße aus Moskau von 1963, in dem der Geheimagent von Sean Connery gespielt wird.

Bei Tarantinos Favorit handelt es sich um den zweiten Film der James Bond-Reihe – und einen Klassiker. James Bond erhält den Auftrag, eine wichtige Entschlüsselungsmaschine, die von den Sowjets gestohlen wurde, zurück zu bringen.

Der Geheimagent reist dafür nach Moskau, wo er auf die sowjetische Agentin Tatiana Romanova trifft, die ihm bei seiner Mission hilft. Als Bonds Gegenspieler treten der bösartige Dr. No sowie die dubiose Organisation Spectre auf.

Diese Bond-Darsteller sieht Tarantino am liebsten

Weiterhin gestand der berühmte Regisseur, dass es sich bei Sean Connery um seinen absoluten Lieblingsdarsteller der Kultfigur handelt. Doch nicht nur Connery fand Tarantinos Anerkennung.

Auch Pierce Brosnan hob er für seine Performance hervor:

Connery ist der Beste, aber ich mag Pierce Brosnan wirklich sehr. Ich mochte die Filme nicht, in denen er mitgespielt hat, was ich immer für eine kleine Tragödie hielt, denn ich fand, er war ein sehr legitimer Bond.

Von der Neuauflage mit Daniel Craig, die 2007 mit Casino Royale in den Kinos startete, ist er auch nicht ganz überzeugt. Er bezeichnete sie zwar als großartig, machte aber auch deutlich, dass er sie eher für eine Parodie der vorherigen Filme hält.

Das allgemeine Urteil des Publikums hinsichtlich der Neuinterpretation der Reihe mit Daniel Craig fiel etwas positiver aus - immerhin folgten mit Skyfall, Spectre und Keine Zeit zu sterben noch einige Fortsetzungen. Das weitere Schicksal des Kult-Agenten bleibt derzeit aber noch abzuwarten.