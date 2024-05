Quentin Tarantinos Lieblingsschauspieler hatte 400 Dollar Minus auf dem Konto – dann änderte eine Rolle alles

Quentin Tarantinos Lieblingsschauspieler Chris Pine hatte zu Beginn seiner Karriere finanzielle Probleme. Ein Film änderte jedoch alles.

Star Trek-Star Chris Pine konnte sein Glück wohl kaum fassen, als Regie-Ikone Quentin Tarantino ihn vor wenigen Jahren als einen der besten Schauspieler in Hollywood bezeichnete und sich als großer Fan seiner Arbeit zu erkennen gab. Solche Lorbeeren musste sich Pine jedoch erst einmal verdienen. Zu Beginn seiner Karriere hatte der Schauspieler weder Tarantinos Stolz im Rücken, noch sonderlich viel Geld auf dem Konto. Im Gegenteil: Erst eine besondere Rolle rettete ihn aus einer finanziellen Notlage.

Tarantino-Liebling Chris Pine brachte sich mit Plötzlich Prinzessin 2 aus finanzieller Notlage

Wie Chris Pine in der Episode Sunday Sitdown With Willie Geist (via Today ) verriet, hatte er seinen großen Durchbruch als blaublütiger Junggeselle Nicholas Devereaux in der Romantischen Komödie Plötzlich Prinzessin 2, an der Seite von Als du mich sahst-Star Anne Hathaway:

Es war Hochsommer und [...] ich hatte mein keines silbernes Klapphandy dabei und habe einen Anruf von meinem Agenten bekommen. Ich bin an der Straßenseite rangefahren und sie sagten mir 'Du bekommst 65.000 Dollar,' und das war, als hätten sie mir gesagt, dass ich 50 Millionen machen würde. Es war absolut weltbewegend.

Vor Plötzlich Prinzessin 2 hatte Pine lediglich Gastauftritte in Serien wie Emergency Room - Die Notaufnahme und CSI: Miami. Die Gagenverhandlungen für das Comedy-Sequel landeten daher schließlich nur bei 15.000 US-Dollar. Dennoch war die Summe für den jungen Schauspieler eine Menge Geld, die er in diesem Moment besonders gut gebrauchen konnte:

Ich hatte mein Bankkonto überzogen und war rund 400 Dollar im Minus. Ich war kurz davor, meine Eltern nach Geld zu fragen und dann habe ich die 65.000 Dollar bekommen und wusste in diesem Moment genau, dass sich mein Leben gerade für immer verändert hat. Das hat zwar nicht lange gehalten, weil ich meinen Eltern Miete schuldete. Aber es war ein verrücktes Gefühl. Das werde ich nie vergessen.

Chris Pines Regiedebüt Poolman startet in den USA

Chris Pine gab kürzlich sein Regiedebüt mit der Heist-Komödie Poolman, für die er ebenfalls das Drehbuch schrieb und vor der Kamera als Hauptdarsteller zu sehen ist. Das Herzensprojekt des Star Trek-Stars startet am 10. Mai 2024 in den USA in den Kinos. Wann und wie der Film auch hierzulande zu sehen sein wird, ist bisher nicht bekannt.