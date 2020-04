Raab-Comeback fällt aus: Alle neuen Infos zur ESC-Show bei ProSieben

Wie stellt sich ProSieben den Ersatz-ESC vor, den Stefan Raab angestoßen hat? Seit heute sind neue Details bekannt. Erfahrt hier alles zur Moderation und zum Wettbewerb.

ProSieben hat neue Details zur angekündigten ESC-Show im Mai bekanntgegeben. Die Moderation übernehmen Steven Gätjen und Conchita Wurst. Außerdem sind der Verlauf und die Wettbewerbsmodalitäten bekannt. Stefan Raab wird entgegen vieler Hoffnungen nicht auf der Bühne stehen, schreibt DWDL .

ESC-Ersatz bei ProSieben: So läuft die Show

Das Konzept folgt im wesentlichen den Programmpunkten des klassischen ESC, der aufgrund der Corona-Beschränkungen in diesem Mai nicht stattfindet.

Prominente Musiker treten für ihr Herkunftsland an. (Die Teilnehmer sind noch nicht bekannt)

Die Zuschauer vergeben für jeden Auftritt Punkte.

Am Ende des Abends und der Show steht der Sieger oder die Siegerin fest.

Termin: Der 16. Mai 2020

© ProSieben Der Free European Song Contest

Ohne Stefan Raab: Das sind die Moderatoren der Show

DWDL zufolge betreut und produziert Raab TV den "Free European Song Contest". Anstelle von Stefan Raab werden allerdings ESC-Siegerin Conchia Wurst (2014 für Österreich) und Steven Gätjen durch den Abend führen. Für Gätjen bedeutet das eine kurze Rückkehr zu seinem Ex-Sender.

Kein Comeback: Warum Raabs Rückkehr jetzt so toll wäre

ProSieben begründet die Wahl der Moderatoren folgendermaßen:

Conchita und Steven sind die perfekte Wahl für einen großen, musikalischen Abend. Conchita begeisterte Millionen Menschen mit seinem ESC-Auftritt und gewann den Contest.

Niemand steht besser für diesen europäischen, musikalischen Gedanken. Steven ist auf den großen Galas dieser Welt zu Hause und der perfekte Gastgeber mit herausragender Live-Erfahrung.

ProSieben unter dem Corona-Schatten

Der Free European Song Contest findet statt, da der Eurovision Song Contest, der jedes Jahr im Mai läuft, aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Schon bei der Ankündigung der Ersatz-Show hatte ProSieben jedoch beteuert, "alle aktuellen gesetzlichen Auflagen und die Vorgaben der Gesundheitsbehörden" erfüllen zu wollen.

ProSieben erhält Show-Konkurrenz von der ARD

Normalerweise überträgt die ARD den Gesangswettbewerb (der dieses Jahr in Rotterdam ausgetragen werden sollte). Auch die ARD sorgt für ein Alternativprogramm, das am 16. Mai intritt. Bei der ARD treten ebenfalls Sänger, Sängerinnen und Bands auf - allerdings ohne die Wettbewerbsrahmung.

Freut ihr euch auf die ProSieben-Show?