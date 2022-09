Rache-Trip wegen Nacktbildern wird zum Netflix-Hit: Lohnt sich Do Revenge?

Die Rache-Komödie Do Revenge ist auf Platz 1 der Netflix-Charts. Aber wie gut ist die High-School-Satire wirklich?

Netflix-Hit Do Revenge bei IMDb und Rotten Tomatoes: Alle Bewertungen auf einen Blick

Do Revenge ist seit 16. September 2022 auf Netflix und schon auf Platz 1 der Film-Charts. Die Komödie um den Rache-Trip der High-School-Schülerinnen mögen einige im Vorfeld als durchschnittliche Comedy-Kost abtun.Eine nennt den Film sogar "das Meisterwerk einer ganzen Generation".

Im Durchschnitt ist die kritische Reaktion auf Do Revenge überraschend positiv.

Do Revenge dreht sich um die High School-Königin Drea (Camila Mendes), deren Nacktbilder von ihrem Freund veröffentlicht werden. Plötzlich wendet sich ihr kompletter sozialer Zirkel gegen sie. Aber mit der Außenseiterin Eleanor (Maya Hawke) schmiedet sie einen komplexen Racheplan, der ihre jeweiligen Feinde das Fürchten lehren soll.

Mendes (Riverdale) und Hawke (Stranger Things) heimsen dabei das meiste Kritik-Lob ein. Polygon spricht von "fantastischer Arbeit", Collider nennt ihre Darstellung "nachvollziehbar und authentisch". The Daily Beast lobt neben dem Schauspiel auch das Set-Design und die Musik und schreibt "Do Revenge ist ein Meisterwerk für eine ganze Generation".

Die wenigen negativen Kritiken bemängeln dagegen die komödiantischen Aspekte des Films oder werfen ihm fehlende Kreativität vor (via CNN ). Womöglich ist für ein Urteil entscheidend, wie viel ein:e Netflix-Abonnent:in mit der Thematik von Do Revenge anfangen kann. Wem bissige High School-Satiren wie Clueless - was sonst! oder Girls Club - Vorsicht bissig! gefallen, kann beherzt losstreamen.

