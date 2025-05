Rambo-Überraschung: Neuer Film der Sylvester Stallone-Reihe kommt, doch es gibt einen Haken

Im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes wurde ein neuer Rambo-Film enthüllt. Die Story soll die jungen Jahre der Action-Ikone beleuchten. Eine Sylvester Stallone-Rückkehr ist daher unwahrscheinlich.

Zuletzt sah es ganz so aus, als sei die Rambo-Reihe am Ende. Der letzte Teil Rambo: Last Blood enttäuschte finanziell an den Kinokassen und kam bei der Kritik gar nicht gut an. Jetzt gibt es aber die überraschende Nachricht, dass doch ein neuer Teil der Sylvester Stallone-Reihe geplant ist. Die Wahl des Regisseurs klingt ziemlich passend, aber Fans dürften trotzdem alarmiert sein.

Neuer Rambo-Film über junge Version der Action-Ikone angekündigt

Laut Deadline wird auf dem Filmmarkt der aktuell stattfindenden Filmfestspiele in Cannes ein neuer Rambo-Film zum Vertrieb angeboten. Der Streifen soll den Titel John Rambo tragen, was identisch zu Teil 4 der Action-Reihe ist. Inhaltlich handelt es sich aber angeblich um ein Prequel, das die Erlebnisse eines jungen John Rambo zur Zeit des Vietnamkriegs beleuchtet.

Als Regisseur ist Jalmari Helander verpflichtet worden, der zuletzt den Action-Kracher Sisu - Rache ist süß inszeniert hat. Eine passende Wahl, nachdem Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke den Film damals als härteste Ein-Mann-Armee seit Rambo betitelt hat. Klingt also so, als würde sich hier ein Kreis schließen.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Sisu schauen:

Sisu - Trailer (Deutsch) HD

Wie Deadline erfahren haben will, weiß Sylvester Stallone über das neue Rambo-Projekt Bescheid. Bis jetzt soll Sly aber in keiner Weise daran beteiligt sein. Die Tür soll ihm aber offen stehen, falls sich noch eine Rolle für den Action-Star ergeben sollte.

Wann startet John Rambo im Kino?

Da sich das Action-Projekt noch in einem so frühen Produktionsstadium befindet, lässt sich ein Kinostart nur grob schätzen. Falls irgendwann dieses Jahr noch die Dreharbeiten beginnen können, läuft John Rambo frühestens 2026 im Kino. Möglich wäre aber auch erst 2027.

Falls ihr den letzten Teil des Franchises noch nicht gesehen habt, braucht ihr nur ein Netflix-Abo. Hier streamt Rambo: Last Blood zurzeit in der Flat. Bei Netflix streamt gerade außerdem Sisu - Rache ist süß im Abo.