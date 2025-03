Reacher-Star Alan Ritchson spielte vor 12 Jahren in Die Tribute von Panem mit – und bereut eine Szene bis heute

Lange vor Reacher war Alan Ritchson in einem der Tribute von Panem-Filme zu sehen. Seither bereut er seine Todesszene, die er wegen eines Fehlers lächerlich findet.

Manche Reacher-Fans vergessen es, aber Alan Ritchson feierte schon vor dem Amazon-Hit einige Auftritte in großen Franchises. So war er etwa in Die Tribute von Panem - Catching Fire zu sehen. Für seine Karriere mag es damals ein wichtiger Schritt gewesen sein. Aber ein Detail an seiner letzten Szene versaut ihm bis heute die Erinnerung.

Reacher-Star Alan Ritchson bereut Tribute von Panem-Szene wegen eines Fehlers

Ritchson spielt in Catching Fire den Karriero Gloss aus Distrikt 1. Als Karriero betrachtet er seine Teilnahme in den mörderischen Hungerspielen als Startpunkt seiner Laufbahn. Aber die 75. Ausgabe des Wettkampfes kommt im Film mit einem besonderen Clou: Ausgewählt werden dieses Mal nicht Neulinge aus den Distrikten, sondern Sieger früherer Spiele.

Gloss ist nur eine kleine Nebenrolle im Film. Bei einem Scharmützel stirbt er durch einen von Katniss' (Jennifer Lawrence) Pfeilen. Wer sich die Szene mehrmals ansieht, wird dabei eine seltsame Kopfbewegung von Ritchsons Figur wahrnehmen, die völlig unmotiviert scheint. Tatsächlich beruht sie auf einem Patzer, der den Reacher-Star bis heute nervt. Gegenüber Wired erklärte er vor kurzem:

Ursprünglich bekam ich den [CGI-]Pfeil ins Gesicht. Also spielte ich es auch so, [indem ich meinen Kopf nach hinten warf]. Aber die Macher beschlossen in der Postproduktion, dass das zu brutal sei und änderten es zu meiner Brust. Mein Kopf zuckt also zurück wie der eines Idioten. Wer macht sowas? So hätte ich nicht sterben sollen.

Schaut euch hier Alan Ritchsons Sterbeszene aus Catching Fire an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Größtenteils wird das Malheur zwar durch einen schnellen Schnitt ausgebügelt, aber in Ansätzen sieht man Ritchsons falsche Kopfbewegung dennoch. Der Patzer, den der Star selbst nicht verschuldet hat, mag ihn berechtigterweise ärgern. Vielleicht tröstet ihn, dass die Zeit solcher Situationen jetzt vorbei sein dürfte: Seit dem Mega-Erfolg von Reacher wird wohl kein Regisseur es wagen, ihn schlecht aussehen zu lassen.