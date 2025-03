The Accountant 2 holt Ben Affleck als Killer zurück: Erste Kritiken versprechen "aberwitzige" Action-Fortsetzung

Der Kinostart von Accountant 2 ist nicht mehr fern und jetzt geben erste Reviews Einblick in die Rückkehr von Ben Affleck, die nicht nur an der Action-Front punktet.

Nächsten Monat erhält Ben Afflecks gefeierter Action-Thriller The Accountant eine Fortsetzung: The Accountant 2. Nachdem der Originalfilm stattliche 155 Millionen US-Dollar einspielte und Kinofans den Film als eine von Ben Afflecks besten Action-Rollen gefeiert hatten, sind nun auch die Kritiken zum Sequel eingetroffen.

Die Kritiken zu The Accountant 2 versprechen Action mit einem Augenzwinkern

Schon der Trailer zum Sequel zeigte: Ben Affleck spielt in The Accountant 2 erneut Christian Wolff, den titelgebenden Buchhalter auf dem autistischen Spektrum, der neben seinem scharfen Verstand auch ein tödliches Talent im Umgang mit der Waffe hat.

Als im Sequel der Chef des US-Schatzamtes umgebracht wird, bittet Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson) ihren alten Bekannten um Hilfe bei der Aufklärung des Falls: Rätsel haben es Christian schließlich schon immer angetan und wenn er dadurch erneut den Kontakt zu Brax (Jon Bernthal) suchen kann, umso besser.

Neun Jahre nach Teil 1 knüpft Gavin O'Connor (Warrior) an seinen ersten Action-Hit an und erste Kritiker:innen durften Ben Afflecks Rückkehr in seine wohl tödlichste Rolle schon sehen und rezensieren. So schreibt beispielsweise Owen Gleiberman bei Variety von einer Verbesserung gegenüber Teil 1:

The Accountant 2 liefert eine angenehm gewundene, hyperbrutale gute Zeit ab.

Lovia Gyarke ergänzt beim Hollywood Reporter zur "unterhaltsamen, aber verworrenen Fortsetzung", die vor allem mit dem Zusammenspiel von Bernthal und Affleck strahlt:

Die meiste Zeit zeigt [Gavin] OConnor sich in seiner Regie diszipliniert: Er kann aus fast jedem Moment Humor herausholen, indem er Action-Szenen so unverblümt inszeniert wie Christians Kommentare und Übergänge schafft, die so präzise sind wie die Zielgenauigkeit des Accountants.

Tim Grierson erklärt bei Screen International :

Das Original aus dem Jahr 2016 hatte seinen Anteil an aberwitzigen Komponenten, aber der Nachfolger lehnt sich clever in die Absurdität, was das zweite Kapitel zu einem genüsslicheren Ritt macht, ohne dabei zur Selbst-Parodie zu verkommen.

Christian Zilko schreibt wiederum bei IndieWire :

Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass dieses Franchise aus einem anderen Grund als dem existiert, dass Ben Affleck eifersüchtig ist, dass Matt Damon die Hauptrolle in Good Will Hunting spielen durfte. Aber es bietet mehr Herz und Lacher im zweiten Durchgang.

Aber nicht alle sind am Ende überzeugt von The Accountant 2. Brian Tallerico bei Roger Ebert fehlt in der Fortsetzung der nötige "Schwung" und Chase Hutchinson nennt den Film in seiner Playlist -Kritik sogar eine "traurige Ausrede für einen Actionfilm":

Irgendwo tief in The Accountant 2 steckt eine Buddy-Komödie. Aber sie ist unter so vielen ermüdenden Abschweifungen vergraben, dass sie nie ganz ans Licht kommt.

Kinostart und Netflix: Wo ihr The Accountant 1 und 2 schauen könnt

In Deutschland startet der Action-Thriller The Accountant 2 am 24. April 2025 im Kino. Wer Teil 1 noch einmal (oder erstmals) sehen will, muss bei den Streaming-Diensten ebenfalls nicht lange suchen: Netflix hat The Accountant aktuell im Programm.