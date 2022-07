"Religion als Komödie sehen": Thor 4-Regisseur Taika Waititi über Glauben, Christian Bale & warum seine Filme nie in Cannes laufen

Wenn Thor 3 und Thor 4 die Marvel-Fans begeistern, ist das nicht zuletzt der Verdienst von Regisseur Taika Waititi. Wir haben mit ihm im Interview gesprochen.

Marvel-Fans erwarten von Thor 4: Love and Thunder ein einzigartiges Spaß-Feuerwerk. Das liegt insbesondere am Ruf von Taika Waititi. Der Regisseur ist für seine ganz eigene Humor-Marke bekannt, die mal klamaukige, mal bizarr oder tragikomische Projekte wie Thor 3: Tag der Entscheidung, Jojo Rabbit oder 5 Zimmer Küche Sarg auszeichnet.

Marvel-Liebling Taika Waititi im Interview zu Thor 4

Mit seinem ersten Film zu Odins Sohn hat er sich in die Herzen vieler MCU-Fans inszeniert. Im Interview mit Moviepilot sprach Waititi über Religion, Christian Bales Bösewicht und seine eigensinnige Art, Filme zu machen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Thor 4 schauen:

Thor: Love and Thunder - Trailer (Deutsch) HD

Moviepilot: Schon Thor 3 hat mit dem Bild gebrochen, das Leute von einem klassischen Thor-Film hatten. Nehmen die Leute Götter zu ernst?

Taika Waititi: Ja, mit Sicherheit. Glaub ruhig an das, was du willst. Wenn es dir in deinem Leben hilft oder dich zu einem besseren Menschen macht, super. Aber es ist so offensichtlich, dass all diese Religionen von Menschen gemacht sind. Etwa, wenn ein Typ sagt: "[Nach göttlichem Gesetz] sollten Männer acht Frauen haben dürfen." Es ist so klar, dass vor Tausenden von Jahren ein Mann von einer Frau abgewiesen wurde und dann dachte: "Jetzt gründe ich eine Religion, um mich an den Frauen zu rächen." Und so läuft das schon ewig. Man muss Religion also mit Vorsicht genießen und als die Komödie sehen, die sie wirklich ist.

Hattest du verrückte Ideen für den Film, die du nicht verwenden konntest?

Ich wollte eine Orgie zeigen, aber es ist leider ein Disney-Film [lacht]. Nein, man muss schneiden. Egal, wie lang der Film ist. Du musst immer etwas rausschneiden. Und bei Filmen [wie Thor 4] weiß man nie, wie das Endprodukt wirklich aussehen wird. Oder was die Geschichte sein wird. Also filmt man so viel man kann und schneidet die Sachen danach raus. Leider mussten wir viele Szenen rausschneiden. Aber so ist das immer, wenn man Filme macht.

Wie passt Christian Bales düsterer Bösewicht in einen so witzigen Film?

Der kommt aus einer grandiosen Comic-Reihe. Die Figur ist also in den Comics schon etabliert. Es ist einfach eine großartige Geschichte und ein nachvollziehbarer Bösewicht. Du verstehst, warum er so wütend auf die Götter ist. Als Menschen suchen wir nach einem Sinn, warum wir hier sind und uns Dinge passieren. Menschen denken da seit Tausenden von Jahren drüber nach. “Warum sterben Menschen? Warum gibt es solche Tragödien?” Und ich mag die Idee, dass die Götter einfach da oben sitzen und mit uns spielen. Ihnen wird langweilig und wir sind ihre Unterhaltung.

© 20th Century Fox Taika Waititi als Hitler in Jojo Rabbit

Du stehst als Regisseur für witzige, absurde Filme. Fühlst du dich da manchmal ein bisschen gefangen in dieser Erwartungshaltung, weil die Fans genau das erwarten – und vielleicht enttäuscht wären, wenn du einen etwas ruhigeren, ernsteren Thor-Film gemacht hättest?

Wenn ich also Manchester by the Sea mit Thor machen würde? [lacht.] Jetzt, wo du es erwähnst, habe ich direkt Lust drauf. Breaking the Waves mit Thor. Ich mag diese Filme, würde sie aber niemals machen wollen. Ich will Spaß bei der Arbeit haben. Ich habe erst mit 30 damit angefangen. Ich bin zu alt, um ernst zu sein. Keiner meiner Filme wird [bei den Filmfestspielen] in Cannes laufen, weil sie alle ein Happy End haben. Das Leben ist zu kurz und die Welt zu deprimierend, um da dann noch einen drauf zu setzen. Aber ich überrasche die Leute gerne. [Bei Thor 4] hat jeder eine Mega-Komödie erwartet, und dann fängt der Film mit einem toten Kind an. Es macht mir Spaß, die Erwartungen zu unterlaufen – zumindest im Kleinen.

Thor 4 ist jetzt also durch. Was ist der nächste Schritt für dich?

Ich würde gerne noch einen Thor machen, aber das wird Jahre dauern. Wir brauchen eine Pause von der Figur. Chris [Hemsworth] hat andere Sachen vor und ich auch. Ich schreibe gerade etwas für Lucasfilm und etwas, was auf dem Comic Der Incal von dem Regisseur Alejandro Jodorowsky basiert. Ich habe viele Sachen in den Startlöchern, auch fürs Fernsehen. Ich habe also einiges vor, kann aber nicht über alle Sachen reden. Und ich habe noch einen Film in Planung über das schlechteste Fußballteam der Welt, der auf einer wahren Geschichte basiert: Next Goal Wins. Es wird ein kleiner Film mit Michael Fassbender, der nächstes Jahr rauskommt.

© Disney Wie ernst sollte ein Thor-Film sein?

Ms. Marvel im Podcast: Eine junge Heldin revolutioniert bei Disney+ das MCU

Mit der neuen MCU-Serie Ms. Marvel will Disney+ seine Superheld:innen revolutionieren. Denn die 16-jährige Kamala Khan ist nicht nur die erste muslimische Heldin von Marvel, sondern auch ein waschechtes Fan-Girl mit eigener Coming-of-Age-Geschichte. Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Teenie-Comedy schlägt neben den Avengers völlig neue Töne an und wir erforschen, was konkret die neue Marvel-Serie so besonders macht. Außerdem empfehlen wir ähnliche Filme und Serien.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was haltet ihr von Taika Waititis Filmen?