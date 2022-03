Revolutionäre Marvel-Heldin: Erster Trailer enthüllt Start der nächsten MCU-Serie

Kurz vor dem Start von Moon Knight kündigt sich die nächste Marvel-Serie auf Disney+ an. Wir haben den ersten Trailer zu Ms. Marvel mit Iman Vellani als Kamala Khan für euch.

Das Marvel Cinematic Universe wächst rasant auf Disney+. Nachdem wir letztes Jahr bereits fünf neue Serie aus dem erfolgreichen Franchise begrüßen durften, meldet sich in wenigen Tagen Oscar Isaac als Moon Knight zu Wort. Wer danach folgt, steht auch schon fest: Ms. Marvel vereint Comic-Action und Coming-of-Age-Geschichte.

Ms. Marvel gehört zu den bisher unbekannteren Charaktere im Marvel-Universum. Spätestens mit der Ankunft ihrer eigenen Serie auf Disney+ dürfte sich das ändern. Nachfolgend könnt ihr euch den ersten Trailer zur Ms. Marvel anschauen, der uns mehr von dem neuen MCU-Abenteuer auf dem Streaming-Dienst zeigt.

Der erste Trailer zur neuen MCU-Serie Ms. Marvel

Ms. Marvel - Trailer (Deutsch) HD

Bei Ms. Marvel handelt es sich um eine sehr spannende Figur. Die erste muslimische Superheldin im Marvel-Kosmos hatte 2013 ihren ersten Auftritt in einem Captain Marvel-Comic, ehe ein Jahr später ihre eigene Reihe startete. Nun kommt die 16-jährigen Kamala Khan (Iman Vellani) ins MCU und mischt in der Welt der Avengers mit.

Der erste Trailer zu Ms. Marvel sorgt für frischen Wind und wartet mit einigen stilistischen Eigenheiten auf, die sehr an einen Comic erinnern. Dazwischen trifft romantische Highschool-Komödie auf Marvel-Bombast. Das passt – immerhin wurde die Serie von Bisha K. Ali kreiert, die zuvor an Sex Education und Loki beteiligt war.

Wann startet Ms. Marvel auf Disney+?

Ms. Marvel startet am 8. Juni 2022 auf Disney+. Die 1. Staffel umfasst sechs Episoden, die im Wochentakt veröffentlicht werden. Darüber hinaus werden wir Kamala Khan in der Captain Marvel-Fortsetzung The Marvels an der Seite von Brie Larson auf der großen Leinwand sehen. Der Film kommt am 15. Februar 2023 in die deutschen Kinos.

