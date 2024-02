Richtig guter Fantasy-Nachschub neu im Streaming-Abo: Aus dem magischen Abenteuer könnte eine geniale Trilogie entstehen

Wer sich nach ein wenig frischem Wind im Fantasy-Bereich sehnt, sollte jetzt bei Paramount+ vorbeischauen. Da gibt es jetzt einen Animationsfilm, der den Auftakt zu einer rasanten neuen Trilogie bilden soll.

Fantasy kann so viel mehr als nur Harry Potter, Herr der Ringe oder Narnia. Weltweit bieten tausende Kulturen unendlich viel Inspiration für eine epische Geschichte voller Freundschaft, Magie und Action. Deshalb bedient sich ein vielversprechender Neustart auf Paramount+ auch nicht der immer gleichen Riesen, Zwerge und Elfen, sondern entführt uns in die glitzernde Welt der chinesischen Mythologie.

Zwischen übernatürlichen Kräften, Kung Fu-Stunden und chinesischen Tierkreiszeichen legt Die Legende des Tigers den Grundstein für eine ganze Trilogie. Nebenbei glänzen in der originalen Stimmbesetzung zahlreiche asiatisch-amerikanische oder asiatische Hollywood-Stars – inklusive Lucy Liu, Sandra Oh und Oscar-Preisträgerin und Martial-Arts-Legende Michelle Yeoh.



In Die Legende des Tigers auf Paramount+ tritt Protagonist Tom das uralte Vermächtnis seiner chinesischen Vorfahren an



Der chinesisch-stämmige Tom (Brandon Soo Hoo) lebt in San Francisco und hat bereits alle Hände voll damit, die Highschool zu überleben. Doch es kommt, wie es in so vielen Fantasy-Geschichten kommen muss: Eines Tages erfährt er, dass seine Familie ein uraltes Geheimnis hütet. Und dass er zu so viel mehr fähig ist, als er sich je träumen ließ.

Nach dem alles andere als natürlichen Tod seiner Großmutter erfährt Tom, dass diese die Hüterin eines waschechten Phönix-Eis war. Nun muss er in ihre Fußstapfen treten. Hierfür wird er zum Schüler eines mächtigen Mentors, so gebietet es die magische Formel für angehende Hauptfiguren. Doch Tom erhält nicht einfach nur einen Lehrmeister. Ihm stehen ganze zwölf Gestaltwandler:innen in Form chinesischer Tierkreiszeichen zur Seite.

Paramount Pictures Germany Die Legende des Tigers

Allen voran begleitet Tom der titelgebende Tiger Mr. Hu (Crazy Rich-Star Henry Golding). Unter dessen Führung muss er sowohl seine Kampf- als auch Zauberkünste meistern, um den Phönix und auch ganz nebenbei die ganze Welt zu beschützen. Denn in den Schatten lauert bereits eine dunkle Bedrohung in Gestalt der machthungrigen Loo (Michelle Yeoh).



Die Vorlage zu Legende des Tigers bietet Stoff für eine ganze epische Fantasy-Trilogie



Die Legende des Tigers ist nur der Anfang eines ganzen Epos. Toms Geschichte basiert auf dem Young-Adult-Roman The Tiger’s Apprentice von Laurence Yep. Die Tiger-Reihe umfasst aber noch zwei weitere Bücher und könnte damit Vorlage für eine fantastische Trilogie werden.

Auf The Tiger’s Apprentice folgen noch Tiger’s Blood und Tiger Magic – und diese bieten jede Menge visuelles und abenteuerliches Potenzial. Unter anderem führt Toms Reise ihn ins Drachenkönigreich tief am Meeresgrund und an die Front eines ausgewachsenen magischen Krieges. Für Spannung und atemberaubende, mystische Orte ist also gesorgt.



Die Legende des Tigers ist Fantasy-Nachschub für Kinder, Jugendliche und alle Erwachsenen, die ein bisschen mehr Drachen, Phönixfeuer und chinesische Kampfkunst in ihrem Leben brauchen.

Wer an Toms Seite die Lektionen der Tierkreiszeichen erlernen und in die Action eintauchen will, kann das ab heute im Streaming-Abo von Paramount+.



