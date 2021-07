Richtig gutes Herr der Ringe-Brettspiel: Warum sich das Monopoly mit neuen Regeln wirklich lohnt

Dieses Herr der Ringe-Brettspiel ist womöglich die einzig wahre Art, Monopoly zu spielen. Erfahrt, wie das Gesellschaftsspiel funktioniert, was es kostet und wo es erhältlich ist.

Mit Frodo den Ring tragen, das Hobbit-Dorf Hobbingen kaufen, im Gasthaus Zum Tänzelnden Pony übernachten und natürlich ordentlich Miete blechen: Das Herr der Ringe-Monopoly verspricht eine ganz neue Erfahrung mit einem der bekanntesten Gesellschaftsspiele.

Es gibt inzwischen einige Film-Ausgaben von Monopoly und nicht alle halten, was sie versprechen. Wenn das Monopoly-Prinzip etwa in ein Jurassic Park-Gehege gepresst wird, kann das auch mal etwas krampfig werden. Es kommt bei der Spiel-Film-Kombination auf geschickte Anpassungen der Regeln, kleine Details in der Ausstattung und natürlich die Atmosphäre an.



Richtig gut gelungen ist unter diesen Parametern die neue Herr der Ringe-Version von Monopoly aus dem Jahr 2020.

Hier ist das Herr der Ringe-Monopoly erhältlich:

Monopoly-Brettspiel in der Herr der Ringe-Welt: Wie funktioniert das?

© Hasbro Herr der Ringe Monopoly: Das Spielbrett

Das Herr der Ringe-Monopoly hebt sich von dem normalen (und recht langwierigen) Monopoly-Prinzip stark ab. Ihr folgt einem Modus, der auf den grundlegenden Reiz der Filme angepasst ist: die abenteuerliche Wanderung. In Herr der Ringe geht es um das Erreichen eines Ziels nach vielen Herausforderungen. Das ist auch in der Spielvariante so.

So hebt sich Herr der Ringe-Monopoly vom normalen Monopoly ab

Ähnlich ist nur der anfängliche Aufbau: Ihr kauft Ländereien wie Hobbingen und Barad-dûr und bezieht dafür Miete von den Mitspielenden.

und bezieht dafür Miete von den Mitspielenden. Ihr spielt mit einem der 9 Gefährten als Figur .



. Zusätzlich könnt ihr Geld verdienen, wenn ihr den Ring der Macht tragt , der dem Spiel beigefügt ist.

, der dem Spiel beigefügt ist. Der Ring verleiht den Träger:innen spezielle Kräfte auf dem Spielfeld . Aber je länger ihr den Ring tragt, desto gefährlicher wird es: genau wie in den Filmen und Büchern.

. Aber je länger ihr den Ring tragt, desto gefährlicher wird es: genau wie in den Filmen und Büchern. Das Auge Saurons nimmt eine Rolle im Spiel ein: Wenn ihr den Ring tragt, müsst ihr den "Ring-Sucher" bei euren Zügen mitbewegen

nimmt eine Rolle im Spiel ein: Wenn ihr den Ring tragt, müsst ihr den "Ring-Sucher" bei euren Zügen mitbewegen Das Spiel läuft auf ein klares Ende zu: Wenn ein Gefährte der Spielrunde den Schicksalsberg in Mordor erreicht, ist das Spiel beendet und die Person mit dem meisten Geld gewinnt.

Figuren und Spielbrett: Das ist das Zubehör von Herr der Ringe-Monopoly

Ein Spielbrett im Design der Herr der Ringe-Welt



9 Spielfiguren: Frodo, Gandalf, Sam, Aragorn, Legolas, Gimli, Pippin, Merry und Boromir

Ein Ring

Ein Ring-Sucher

28 Ereigniskarten

32 Herausforderungskarten

32 Plastik-Außenposten

12 Plastik-Festungen

90 Münzen aus Pappe

2 spezielle Herr der Ringe-Würfel

© Hasbro Packung und Zubehör

Für wen lohnt sich Herr der Ringe-Monopoly?

Der Hersteller empfiehlt das Spiel ab 8 Jahren. Darüber hinaus dürften sämtliche Altersschichten Spaß an Herr der Ringe-Monopoly haben, wenn nicht gerade eine grundsätzliche Abneigung gegen Brettspiele das Vergnügen von Vorneherein abwürgt.

Ansonsten bietet sich diese Variante für alle an, die vom herkömmlichen Monopoly gelangweilt sind und Abwechslung brauchen. Durch den speziellen Modus könnten auch Personen, die sonst einen großen Bogen um den Spiele-Klassiker drehen, ans Brett gelockt werden.

Neben Herr der Ringe: Weitere Monopoly-Filmvarianten

Hasbro stellt ständig neue Variationen des Brettspiels Monopoly her. Es gibt Monopoly für schlechte Verlierer, Monopoly Fortnite und Monopoly Deutschland. Aber auch die Filmversionen häufen sich:



