Richtig starke Thriller-Serie geht heute in Staffel 2 – und ihr könnt alles am Stück kostenlos streamen

Auch Deutschland kann starke Thriller-Serien drehen. Letztes Jahr konnten wir das bei Die Toten von Marnow bezeugen. Die brandneue 2. Staffel ist ab sofort kostenfrei im Stream verfügbar.

Obwohl es so klingt, ist Die Toten von Marnow kein herkömmlicher Krimi der Öffentlich-Rechtlichen. Es handelt sich um eine raffinierte und atmosphärisch dichte Thriller-Serie, die letztes Jahr zur 1. Staffel nicht weniger als 19 Millionen Menschen geschaut haben. Bei Moviepilot gibt es von der Community eine Bewertung von 7 von 10 Punkten, was für deutsche Serien ein großes Zugeständnis ist.

Kostenlos und werbefrei könnt ihr euch in der ARD-Mediathek von Staffel 1 und ab 29. November um 5.00 Uhr morgens auch der kompletten 2. Staffel auf einmal überzeugen.

Darum geht's in der Thriller-Serie Die Toten von Marnow

In Staffel 1 folgten wir den hitzig-schwülen Serienkiller-Ermittlungen von Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Alexander Gersak). Dazumal befanden wir uns im heißen Sommer an der Mecklenburgischen Seenplatte, wo schreckliche Wahrheiten über DDR-Pharmakonzerne zutage gefördert wurden.

In Staffel 2 wird es eisig. Es stehen zwar Kommissarin Mendt und Kommissar Elling ein weiteres Mal im Mittelpunkt, allerdings anders als gedacht. Die 2. Staffel des Serienhits trägt den vollen Titel Finsteres Herz – Die Toten von Marnow 2 und verfolgt eine ambitionierte Erzählweise. Regie dabei führt erneut Andreas Herzog (Tatort).

Im Gegensatz zur 1. Staffel erfahren wir schon früh, worum es im Kern geht. Es geht um Menschenhandel. Allerdings werden die Ermittlungen drastisch aufgebrochen, als gleich in Folge 1 unsere beiden Kommissar:innen ins Koma fallen. Zwei neue Ermittelnde müssen her, in Form von Maja Kaminski (Sabrina Amali) und Hagen Dudek (Bernhard Conrad), doch alle bisherigen Aufzeichnungen zum Fall wurden seltsamerweise gelöscht. Auf zwei verschiedenen Zeitebenen sehen wir die vergangenen Aufdeckungen von Mendt und Elling, und die gegenwärtigen Ermittlungen der Neuen.

Dann läuft Die Toten von Marnow Staffel 2 im Fernsehen

Die 6 Episoden werden in der ARD im Dezember in zwei Blöcken ausgestrahlt:

Folge 1: Samstag, 07.12.24, 20:15 Uhr (Finsters Herz)

Samstag, 07.12.24, 20:15 Uhr (Finsters Herz) Folge 2: Samstag, 07.12.24, 21:00 Uhr (What's Your Name?)

Samstag, 07.12.24, 21:00 Uhr (What's Your Name?) Folge 3: Samstag, 07.12.24, 21:45 Uhr (Tote Bullen!)

Samstag, 07.12.24, 21:45 Uhr (Tote Bullen!) Folge 4: Samstag, 07.12.24, 22:30 Uhr (Jürgen)

Samstag, 07.12.24, 22:30 Uhr (Jürgen) Folge 5: Mittwoch, 11.12.24, 20:15 Uhr (Besondere Kinder)

Mittwoch, 11.12.24, 20:15 Uhr (Besondere Kinder) Folge 6: Mittwoch, 11.12.24, 21:00 Uhr (Ein scheiß Problem)

Die ARD hat einen Thriller-Lauf: Bereits Anfang Oktober gab es in der ARD mit Herrhausen – Der Herr des Geldes eine richtig starke Thriller-Eigenproduktion zu sehen. Wir berichteten davon, warum sich der zackige Politthriller lohnt. Von der Moviepilot-Community bekam Herrhausen übrigens ebenfalls eine 7 von 10.

Die Hoffnungen sind groß, dass Staffel 2 von Die Toten von Marnow die Qualität der 1. Staffel aus dem Jahr 2021 halten kann – ab heute könnt ihr euch in der Mediathek selbst ein Bild machen.